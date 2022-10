Una vita anticipazioni: Gabriela è la figlia di Genoveva. Cosa farà, cosa vuole, tutta la verità

Ecco le anticipazioni di Una vita: ad Acacias 38 arriva Gabriela, la figlia di Genoveva. Ma che intenzioni ha?

Nelle puntate di Una vita in onda in questo mese di ottobre su Canale 5, faremo la conoscenza di un nuovo personaggio che porterà diversi colpi di scena ad Acacias 38. Stiamo parlando di Gabriela, che è la figlia di Genoveva. La ragazza farà la sua comparsa nell’episodio 1473 di Acacias 38 e tutti i fan della soap spagnola si chiederanno quindi chi è davvero questa bella donna. Scopriremo molto presto che si tratta della figlia di Genoveva: ebbene si, Gabriela è la figlia della Salmeron. Del resto i fan di Una vita in queste settimane avevano capito che l’album con le foto di un neonato che Genoveva guardava, erano probabilmente quelle di una persona importante. E infatti nelle prossime puntate di Una vita scopriremo che Genoveva ha avuto una figlia quando aveva solo 17 anni. Frutto dell’amore proibito con un uomo più grande di lei, la Salmeron ha preferito affidare la bambina alle cure della zia Enriqueta, che l’ha cresciuta nascondendole la verità sulle sue origini fino al giorno della sua morte. Ed è per questo motivo che la famosa telefonata da Bilbao, aveva sconvolto la donna…Ma adesso ci chiediamo: che cosa farà Gabriela, ricostruirà con sua madre un rapporto che non ha mai avuto, oppure, visto che nelle sue vene scorre lo stesso sangue di Genoveva, dobbiamo aspettarci solo tanta cattiveria e crudeltà?

Una vita anticipazioni prossime puntate: che cosa farà Gabriela?

Nelle prossime puntate di Una vita, scopriremo che Gabriela racconterà a sua madre di non essere arrabbiata con lei. Ha compreso le sue ragioni e in ogni caso è grata per come la zia si è presa cura di lei. Genoveva ha sempre mandato tutto il denaro utile per permetterle di avere una vita agiata. Gabriela, racconterà quindi di volere un rapporto da madre e figlia e questa notizia renderà molto felice Genoveva che è ancora turbata per la morte del bambino che aspettava e per quella di suo marito. Ma siamo davvero sicuri che le intenzioni di Gabriela saranno queste? Buon sangue non mente, come si suol dire in questi casi, e non nell’accezione positiva della situazione… Genoveva tenderà a fidarsi della “figliol prodiga” e la metterà al centro di ogni sua esigenza, svelando ai servitori Marcelo (Patxi Santamaria) e Luzdivina (Noelia Marlò) la sua vera identità. E la donna racconterà anche alle sue vicine di casa chi è davvero Gabriela, felice di avere di nuovo sua figlia accanto.

Una vita anticipazioni prossime puntate: con chi trama Gabriela?

Quello che vedremo nelle prossime puntate di Una vita ci lascerà però senza parole. Gabriela infatti non ha buone intenzioni nei confronti di sua madre e in realtà ci renderemo presto conto che la donna sta tramando alle spalle della Salmeron con un’altra persona, con la quale è in contatto telefonico. Di chi si tratta? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprirlo.