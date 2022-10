Una vita anticipazioni: Gabriela sta ingannando Genoveva? I primi sospetti

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 27 ottobre 2022: Gabriela sta ingannando Genoveva, vuole ottenere qualcosa da lei o farle del male?

Che cosa sta nascondendo la figlia di Genoveva e che cosa vuole davvero da sua madre? Sta mentendo oppure no? E che ne sarà di Fidel? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 27 ottobre 2022. Una nuova puntata ricca di colpi di scena. Lolita non perde di vista Fidel e sta al suo capezzale con la speranza che si possa risvegliare. Ramon si sente in colpa mentre Ignacio spiega ai due amici di Fidel, che ci sono davvero poche speranze. Dori ha concluso la sua tesi e potrebbe lasciare presto la Spagna, nonostante provi qualcosa per Felipe. Genoveva ha intenzione di raccontare alle sue amiche che Gabriela è sua figlia, adesso che è sola non deve più spiegazioni a nessuno ed è pronta a lasciarsi andare il passato alle spalle e a ricominciare insieme a sua figlia. Ramon è distrutto e parla con Lolita di quello che è successo, in lacrime. I due hanno un confronto molto forte e sincero. La donna però non riesce a perdonare suo suocero e Fidel per tutto quello che hanno fatto, anche se spera che l’uomo si possa riprendere.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 ottobre 2022

Genoveva fa vedere a sua figlia tutti gli album di foto che in questi anni ha costudito e le dice che è sempre stata orgogliosa di lei, anche se ha dovuto nascondere tutto. Gabriela si dice contenta di sapere che sua madre ha sempre fatto di tutto per aiutarla, per questo motivo non prova rancore, o almeno, questo è quello che racconta a sua madre, che è davvero felicissima di averla di nuovo nella sua vita. Nonostante tutto, Lolita decide di stare vicino a Fidel, anche se sa bene che lui e suo suocero hanno sbagliato…Lolita quindi chiede aiuto a Fabiana per badare al negozio. Nella puntata di Una vita di domani, vedremo inoltre che Dori ha preso una decisione. La bella infermiera ha deciso di non usare la tesi che ha scritto e la manda a Felipe, dicendogli che solo lui può decidere che cosa fare con il suo lavoro. Vuole inoltre che Felipe conosca le sue conclusioni. Scrive che non avrebbe dovuto iniziare una relazione con lui, per essere professionale e ha sbagliato. Marcelo vede Luzdivina mentre abbraccia in strada un uomo, non sa che le ha appena chiesto dei soldi…Dori non ha ancora lasciato Acacias 38, Felipe deciderà di incontrarla? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 27 ottobre 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10.