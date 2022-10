Una vita anticipazioni: Fidel si risveglia? La decisione di Genoveva e l’inganno di sua figlia

Fidel è ancora in ospedale ma dopo le preghiere di Lolita apre gli occhi. Gabriela sta ingannando Genoveva ma lei non lo sa: ecco le anticipazioni di Una vita

Genoveva si prepara a presentare alle sue amiche di Acacias 38 Gabriela. Non ha nessuna intenzione di nascondere la verità, lo ha fatto per troppo tempo e adesso è arrivato il momento di godersi l’affetto della sua amata figlia. Quello che Genoveva non sa è che forse sua figlia Gabriela non è poi così sincera come crede e quelle che sono le intenzioni della ragazza, si paleseranno solo nelle ultime puntate di Una vita che stanno per andare in onda su Canale 5. Ma iniziamo dalla puntata di Una vita in onda domani, 28 ottobre 2022, su Canale 5 ci aspetta la seconda parte dell’episodio 1475 di Acacias 38…Che cosa ne sarà di Fidel, si riprenderà dopo l’agguato? E Felipe che cosa farà con Dori, le darà una seconda possibilità visto che la bella infermiera ha rinunciato a pubblicare la tesi con gli studi sul suo caso? Vediamo le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani…Eccole per voi con le ultimissime da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 ottobre 2022

Pascual rivela a Liberto e Rosina di avere una relazione con Hortensia e di volerla rendere pubblica, ma Hortensia si oppone. Jacinto deve decidere se accettare l’incarico di sindaco del suo paese e Fabiana cerca di fargli coraggio. Azucena cerca di convincere la madre perché la lasci partire per Parigi, dove l’attende un provino in una compagnia di ballo. Guillermo sembra essere dalla sua parte, felicissimo per questa bella notizia ma sua madre, le permetterà di andarci? Luzdivina incontra il fratello Higinio, che le chiede un aiuto economico; Marcelo li osserva da lontano. Josè Miguel vede di nuovo Ignacio ad Acacias e, sospettoso, gli chiede se ha un’amante; il medico ovviamente nega tutto…Ma il marito di Bellita non si fa ingannare e sospetta di suo nipote…Ramon e Felipe parlando di quello che è successo a Fidel. Jacinto fa un sogno illuminante e decide di accettare l’incarico di sindaco. Lolita, nonostante l’arrabbiatura e la delusione, rimane a vegliare Fidel in ospedale, pregando che si risvegli. E alla fine, mentre Lolita è in lacrime vicina al letto del suo amico, Fidel apre gli occhi. Si riprendrà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 28 ottobre 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.