Quando finisce Una vita? Le ultime puntate su Canale 5 con colpi di scena shock

Sta per arrivare il gran finale: quando va in onda l'ultima puntata di Una vita su Canale 5? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Quando finisce Una vita? Quando andranno in onda su canale 5 le ultime puntate della soap spagnola? Ve ne parliamo proprio in questo articolo. Vi abbiamo infatti già detto nelle nostre anticipazioni che il mese di novembre sarà l’ultimo mese in cui Una vita andrà in onda. Per Una vita è arrivato il momento di lasciare Canale 5 e di congedarsi dal pubblico di Mediaset. Mancano ormai meno di dieci episodi integrali. Una vita ci aspetta fino al 13 novembre e poi al suo posto, arriverà Terra amara con le nuove puntate. Si era detto che Mediaset aveva pensato a una puntata speciale in prima serata per i saluti, ma per il momento, non ci sono notizie in questo senso dai palinsesti del prime time. Quindi Una vita dovrebbe salutare il pubblico di Canale 5 con la sua ultima puntata il 13 novembre 2022. Ma che cosa succederà in questo gran finale? Possiamo dirvi che ci saranno dei clamorosi colpi di scena inaspettati.

Una vita anticipazioni: il clamoroso ritorno di Aurelio elle ultime puntate

L’ultima puntata di Una vita sarà caratterizzata da un finale davvero super shock. Il pubblico che segue le avventure dei protagonisti di Acacias 38 ha pensato che Aurelio fosse davvero morto con il gas ma in realtà il Qeusada è vivo e vegeto. E ovviamente ha intenzione di vendicarsi di Genoveva, per la morte di sua sorella Natalia.

Una vita anticipazioni: Genoveva morirà davvero nelle ultime puntate?

Nelle prossime puntate di Una vita vedremo che Genoveva rischierà grosso. Sua figlia Gabriela che dice di amarla e di volerle bene, in realtà la starà avvelenando. Ma non sarà lei a uccidere Genoveva. Infatti Aurelio si presenterà a gran sorpresa ad Acacias 38 e punterà la pistola contro la giovane figlia della Salmeron. Genoveva deciderà di sacrificare la sua vita per salvare Gabriela e prenderà una pallottola nel petto.

Una vita ultime puntate: Genoveva e Felipe l’ultimo addio

Se da un lato Genoveva sarà ferita mortalmente, dall’altro questo gesto estremo le permetterà di incontrare per l’ultima volta Felipe che le dirà di averla amata realmente e la Salmeron, potrà morire in pace. Aurelio sarà a sua volta colpito da Marcelo, intervenuto per difendere la sua padrona…

Insomma i colpi di scena nelle ultime puntate di Una vita non mancheranno per cui non perdetevi questi episodi finali di Acacias 38 che dopo oltre sette anni, ci lascerà per sempre.