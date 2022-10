Beautiful anticipazioni: Steffy teme che Sheila possa rapire suo figlio. La vendetta sta per compiersi

Sheila vuole davvero rapire il figlio di Steffy e Finn? La sua vendetta sta per compiersi e i Forrester sono terrorizzati: ecco le anticipazioni di Beautiful

Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Come avrete visto, Steffy sta giocando davvero con il fuoco se pensa che Sheila se ne andrà dalla sua vita e da quella di Finn senza nessuna conseguenza e se pensa di poter agire come meglio crede tirando schiaffi a destra e a manca. E allora, quale sarà la vendetta di Sheila? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 1 novembre 2022. Si va in onda anche nei giorni di festa su Canale 5: a differenza di Una vita, che si è presa una pausa, la soap americana ci aspetta con il classico episodio delle 13,40.

Eric pensa che priverà per sempre Quinn di una vita sessuale appagante, mentre la designer è decisa a non farsi respingere dal consorte, esortandolo ad avere una visione meno drammatica della sua condizione di impotenza…E ora scopriamo tutto quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il primo novembre 2022 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama del primo novembre 2022

Ridge è molto deluso da Finn, che si sente in colpa nei confronti di Steffy. Quest’ultima crede alla buona fede del marito ma ritiene di non poter rischiare con Sheila, per il bene dei suoi figli. Bisogna capire che cosa fare perchè è chiaro che Sheila non si arrenderà e potrebbe essere davvero molto pericolosa…Ridge e Steffy hanno paura che Sheila potrebbe arrivare anche a rapire Hayes…

Paris raccoglie le confidenze di Finn. Wyatt interrompe un dialogo tra Carter e Quinn, speranzoso che la madre non getti al vento la nuova opportunità con Eric…E nel frattempo, come Ridge sospetta, Sheila lontano da tutti e da tutto, sta studiando la sua vendetta. Possiamo dirvi di non perdere le prossime puntate di Beautiful perchè saranno ricchissime di colpi di scena. In particolare la vendetta di Sheila colpirà Steffy ma in modo drammatico, a pagarne le conseguenze, sarà Finn.