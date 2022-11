Una vita anticipazioni: Gabriela sta avvelenando Genoveva? Shock ad Acacias 38

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani: Gabriela sta avvelenando Genoveva?

Torna Una vita dopo la pausa e tornano le nostre anticipazioni! Che cosa succederà negli ultimi episodi della soap spagnola in onda su Canale 5? Siamo ormai alle battute finali, come vi abbiamo già detto infatti, Una vita sta per lasciare il pubblico di Canale 5 e nei prossimi giorni vedremo le ultime puntate di Acacias 38. Ma iniziamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 3 novembre 2022. In questi giorni molti spettatori e spettatrici si stanno chiedendo se Gabriela, la figlia di Genoveva, ha davvero perdonato sua madre per averla abbandonata quando è nata, pur affidandola a una persona che si è presa cura di lei. Gabriela ha detto a Genoveva che non prova rancore ma in realtà, come vedremo nelle prossime puntate di Una vita, le intenzioni della ragazza, sono ben altre… Azucena, in partenza per Parigi, si congeda dalla famiglia e da Guillermo. Marcelo offre dei soldi a Higinio, il fratello di Luzdivina, affinché lasci la città. Fidel viene operato e l’operazione ha successo, ma le condizioni dell’uomo sono ancora critiche.

Domani su Canale 5 vedremo la prima parte dell’episodio 1478 di Acacias 38, ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 novembre 2022

Ramon e Lolita pregano affinchè stia meglio ma la donna non riesce a perdonare le due persone che le hanno mentito, nonostante tutto. Genoveva chiede a Marcelo di trattare con il massimo rispetto Gabriela, visto che fa parte della famiglia. Ramon continua a sentirsi in colpa per tutti gli errori commessi…Nonostante la proposta di Marcelo, Higinio ha la sua idea e minaccia sua sorella: non gli bastano i soldi, vuole rubare a casa dei vicini di Genoveva…Ramon fa in piazza un discorso molto commovente che lascia tutti senza parole. Ignacio arriva ad Acacias 38 e spiega che Fidel sta meglio e che si è svegliato dal coma ma questo non significa nulla. Genoveva pensa che sua figlia le voglia davvero bene ma non sa che la ragazza la sta avvelenando. Ebbene si, mentre prepara le tisane, unisce anche del veleno per una morte lenta…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 3 novembre 2022, come sempre alle 14,10 su Canale 5.