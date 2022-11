Beautiful anticipazioni: Paris e Finn vicini, troppo vicini. Attrazione quasi fatale, ma non per tutti e due

Finn e Paris si stanno avvicinando troppo? Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 4 novembre 2022

Tornano le anticipazioni di Beautiful: cosa sta per accadere a Los Angeles? Steffy in qualche modo lo sentiva che quel matrimonio con Finn era un azzardo. Il suo sesto senso l’aveva portata a dubitare di quella scelta così improvvisa e adesso ne paga le conseguenze. Avrebbe dovuto indagare di più, conoscere meglio suo marito. Ha rovinato forse tutto per sempre: ne parla con Ridge in attesa di decidere che cosa fare la stilista…Ha intenzione di non depositare i documenti che confermano e ufficializzano questo matrimonio? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 4 novembre 2022 della soap di Canale 5. Una nuova puntata di Beautiful per scoprire che cosa farà Steffy, che a quanto pare per il momento non vuole concedere molta fiducia a Finn e per capire anche che cosa farà Sheila che non ha nessuna intenzione di restare a guardare anzi. E’ pronta ad agire e questa è la più grande paura di Steffy che la sua ex “nonna” possa fare del male al piccolo Hayes. Finn non sembra comprendere fino in fondo tutte le paure di sua moglie…

Ma vediamo adesso nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 novembre 2022

Quinn (Rena Sofer) rivela a Shauna (Denise Richards) che Eric (John McCook) soffre di disfunzione erettile. Paris (Diamond White) rassicura Finn (Tanner Novlan): Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ritornerà sui suoi passi una volta che si sarà calmata, in fondo capirà di aver sposato l’uomo perfetto. Paris e Finn, complice la discussione che c’è stata con Steffy, si stanno molto avvicinando e questa complicità che c’è tra i due, potrebbe non essere la cosa migliore per il rapporto tra la Forrester e il bel dottore…Vi possiamo anticipare che nelle prossime puntate di Beautiful vedremo Paris molto vicina al marito di Steffy ma ricordate che a Los Angeles, nulla è come sembra…

Continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per essere sempre informatissimi su tutto quello che succede negli Stati Uniti e per le ultimissime sulla soap americana amatissima in Italia.