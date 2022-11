Beautiful anticipazioni: tutti vogliono da Eric la verità ma l’uomo tace mentre Quinn e Carter cedono

Katie cerca di scavare per scoprire la verità su Eric ma l'uomo non demorde e non parla...Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 novembre 2022

Quinn confida a Shauna che Eric le ha dato il permesso di andare a letto con Carter. Al momento, la madre di Flo è la sola a sapere di questa proposta indecente, ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Tutti vogliono sapere da Eric perchè ha cambiato idea su Quinn e perchè l’ha accolta di nuovo in casa ma l’uomo tace. Parlerà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di lunedì 21 novembre 2022. Siete pronti per scoprire che cosa succederà? Eric mette in guardia Carter: anche se va a letto con Quinn, lei resta la signora Forrester e lui non deve in alcun modo considerarla sua e aggiunge che nessuno deve venire a sapere del loro accordo, specialmente Ridge….Ma vediamo adesso le anticipazioni per la prossima puntata di Beautiful che torna lunedì su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama del 21 novembre 2022

Brooke e Katie parlano di Eric, e Quinn e Katie dice di sentire che nella vita di Eric sta succedendo più di quanto lui non dica. Che Eric abbia ripreso in casa Quinn senza una spiegazione è un mistero che Brooke e Ridge vogliono chiarire e per questo chiedono a Justin di indagare su Quinn. Nel frattempo Katie cerca di saperne di più parlandone direttamente con Eric, che si mostra però molto reticente. La moglie di Bill è preoccupata per Eric perché teme che lui si accontenti di una relazione malsana per paura di rimanere solo. Visto che con Ridge e con Brooke non parla, sarà Katie a indagare su quello che sta succedendo nella vita di Eric ma nel frattempo, Carter e Quinn cedono…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta il 21 novembre su Canale 5 come sempre alle 13,40 e a seguire, una nuova puntata di Terra amara!