Beautiful anticipazioni: la decisione di Justin cambia tutto e per Eric si mette male

La decisione di Justin cambia tutto: Eric deve fare i conti con le sue scelte...Ecco le anticipazioni di Beautiful per il 5 dicembre 2022

Pronti per scoprire tutto, ma proprio tutto quello che succederà nella prossima puntata di Beautiful? La soap americana ci aspetta il 5 dicembre 2022 con una puntata da non perdere e come sempre, le nostre anticipazioni, ci rivelano tutto quello che accadrà su Canale 5 per un episodio da non perdere. Mentre Justin stava cercando di capire che cosa fare, dopo aver scoperto la verità su Quinn e Carter, Katie parlando con Eric stava iniziando a scardinare il Forrester. Ma alla fine, Eric deciderà o meno di raccontare alla Logan quello che succede tra lui e Quinn e della proposta che ha fatto a sua moglie? Nel frattempo, Ridge alle prese con i problemi di suo padre, non immagina che Steffy, stia affrontando qualcosa di molto complicato, con l’intrusione di Sheila nella sua villa…

Beautiful anticipazioni: la trama di lunedì 5 dicembre 2022

Katie esorta Eric a confidarsi con lei e, in effetti, lo stilista sembra pronto a dirle tutto sull’accordo fatto con Quinn e Carter. Dopo che Justin ha rivelato loro di aver sorpreso Carter e Quinn insieme, Ridge e Brooke affrontano i due a casa dell’avvocato. Justin alla fine ha deciso di raccontare tutto anche perchè non sapeva se davvero Eric era d’accordo con questa storia e allora per il Forrester junior è arrivato il momento di un faccia a faccia con Quinn. Certo, non può immaginare quello che sta per scoprire. Infatti, quando la Fuller viene attaccata e le si chiedono delle spiegazioni, alla fine risponde raccontando tutta la verità. Eric sa tutto, è stato Eric a volere questa relazione…Ridge non riesce a credere alle parole di Quinn e forse, è arrivato il momento di un confronto con suo padre. Eric come la prenderà? Sperava che questo segreto restasse tale e invece…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta il 5 dicembre 2022 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40.