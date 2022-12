Beautiful anticipazioni: Eric spalle al muro, Quinn smascherata ma Ridge e Brooke sono scioccati

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 6 dicembre 2022

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 6 dicembre 2022? Quinn ha un passato fatto di bugie e menzogne, per questo, comprendere se stia raccontando o meno la verità, non è facile. Justin ha deciso di dire quindi tutto quello che ha scoperto a Brooke e Ridge, non si fida della Fuller e vuole portare a termine il lavoro per cui è stato chiamato. Di conseguenza adesso Quinn, si troverà a dover dare delle spiegazioni a Ridge. Cosa farà il Forrester, crederà al fatto che è stato suo padre a dire alla donna di avere una relazione con Carter? Eric nel frattempo, si sta confidando con Katie e le sta dicendo quello che è un piccolo incubo nella sua vita coniugale. Ama Quinn e vorrebbe che lei avesse tutta dal matrimonio….Proprio mentre la Logan ed Eric parlano di questa delicatissima questione, a pochi passi da loro, Ridge affronta la Fuller, convinto che per l’ennesima volta la madre di Wyatt, stia mentendo…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 dicembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye), non credendo alle parole di Quinn (Rena Sofer), si precipita dal padre ed Eric (John McCook) gli conferma che è a conoscenza della situazione a tre con Carter (Lawrence Saint-Victor) e la moglie e che, anzi, è partito tutto da lui. Intanto anche Katie (Heather Tom) conferma ad una sgomenta Brooke (Katherine Kelly Lang) che Quinn ha detto la verità! Eric non avrebbe voluto che le persone a lui care scoprissero questa situazione ma alla fine è successo e non c’è altro da fare. Bisognerà quindi capire come Ridge e Brooke reagiranno, potranno impedire a Eric di continuare su questa via? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5.

A proposito del giorno dell’Immacolata, vi ricordiamo che Beautiful andrà regolarmente in onda alle 13,40 su Canale 5 anche l’8 dicembre.