Beautiful anticipazioni: Ridge ha perso la pazienza, vuole che Eric cacci Quinn

Ridge vuole Quinn fuori dalla sua vita e da quella di suo padre subito ma Eric non sa che cosa fare, che decisione prenderà? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Ridge ha ascoltato le parole di Quinn, le parole di suo padre ma proprio non riesce a farsi una ragione per tutto quello che è successo. E non riesce a credere che suo padre possa esser arrivato a concedere a sua moglie di avere rapporti con un altro uomo pur di far funzionare il matrimonio. E’ deluso ma in cuor suo continua a credere che Eric ancora una volta sia stato manipolato e per questo pensa che ci possa essere un modo per mettere fine a questo incubo. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 8 dicembre 2022, ci rivelano che Ridge non ha molti dubbi su quello che si dovrebbe fare. Eric deve prendere una decisione, non può fare altro che cacciare Quinn dalla sua casa, dalla famiglia, dall’azienda, deve voltare pagina. Ma la domanda adesso è un’altra: Eric darà retta a suo figlio o deciderà di stare dalla parte di sua moglie, nonostante tutto? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 dicembre 2022

Katie spiega a Brooke che Quinn ha detto la verità: è stato Eric a spingere la moglie ad andare a letto con Carter. Anche Ridge ha saputo come stanno le cose, ma non vuole accettarlo e cerca di convincere il padre a lasciare Quinn. Per il Forrester non ci sono molti dubbi: Eric può e deve voltare pagina ma nella sua vita non ci deve più essere spazio per la Fuller…

Eric dice a Ridge di sentirsi troppo solo nella sua grande casa. Lo stilista proprio non riesce a pensare di ricominciare da solo ed è anche per questo che continua a sentirsi legato a Quinn… Intanto Hope e Finn parlano dei loro matrimoni e soprattutto di Sheila.

Vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda anche l’8 dicembre, giorno di festa per l’Immacolata. La programmazione di Canale 5, per quello che riguarda le soap, non cambia.