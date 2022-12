Beautiful anticipazioni: occhio a Sheila, sta per fare la sua mossa

Sheila è rimasta fin troppo tempo nascosta, adesso sta per fare la sua mossa...E saranno guai per tutti: ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa succederà nella puntata del sabato di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata del sabato, 10 dicembre 2022. Pronti per scoprire che cosa accadrà? Come avrete visto nelle ultime puntate della soap americana, ci sono diverse storie che si stanno intrecciando in questi giorni. Da una parte la famiglia Forrester tutta contro Quinn. Eric continua a proteggere sua moglie ma Ridge e gli altri non comprendono la sua folle idea di farle passare del tempo con un altro uomo. E poi ovviamente c’è Sheila che semina zizzania tra Finn e Steffy. La donna infatti è riuscita a turbare suo figlio. Nonostante pubblicamente Finn si sia schierato dalla parte di sua moglie, continua a credere che forse, se conoscesse meglio sua madre, potrebbe capire se è davvero cambiata oppure no. Ne ha parlato anche con Hope, chiedendo aiuto alla sua nuova amica…Cosa succederà quindi nei prossimi episodi della soap americana? Scopriamolo insieme…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 dicembre 2022

Finn (Tanner Novlan) è grato a Hope (Annika Noelle) per non aver rivelato a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) del messaggio che ha ricevuto da Sheila (Kimberlin Brown) e intanto resta indeciso su come procedere. Eric (John McCook) rimane fermo sulle proprie posizioni nonostante le proteste di Ridge (Thorsten Kaye). Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie (Heather Tom) sperano che Eric si liberi di un futuro senza amore con Quinn (Rena Sofer). Quinn è felice che suo marito si sia schierato dalla sua parte ma non sa comunque cosa le riserva il futuro. Nel frattempo Thomas si è totalmente dedicato al lavoro e fiero per quello che ha fatto, ha mostrato le sue nuove opere a Hope, per chiederle un parere. La giovane Logan sembra essere molto entusiasta per quello che lo stilista ha creato e si complimenta con lui. Sembra proprio che Thomas sia adesso una persona nuova…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 10 dicembre 2022.