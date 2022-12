Beautiful anticipazioni: sancita la sacra alleanza Sheila-Deacon e i Forrester tremano

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 20 dicembre 2022: una nuova alleanza a Los Angeles

Siete pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda domani, 20 dicembre 2022? La soap americana ci farà compagnia anche nei giorni di festa per cui non perdetevi le prossime puntate di Beautiful ricchissime di colpi di scena. Come avrete capito, Sheila e Deacon, che a quanto pare si sono incontrati per caso, presto diventeranno alleati con un solo scopo: ferire la famiglia Forrester. Deacon vuole dimostrare a Hope di essere un padre diverso ma a causa di Ridge, Liam e Brooke non può farlo. Anche Sheila ha lo stesso problema: vorrebbe dimostrare di essere a suo figlio Finn una brava madre e una brava nonna ma si è resa conto dei tanti ostacoli che sta incontrando sulla sua strada…E alcuni di questi ostacoli hanno un nome e un cognome, come ad esempio Steffy Forrester…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 dicembre 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton) cercano di convincere Hope (Annika Noelle) a tenere Deacon (Sean Kanan) fuori dalla vita sua e di Beth. Intanto Ridge (Thorsten Kaye) informa Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che Deacon è uscito di prigione. Tra una bevuta e l’altra, Sheila (Kimberlin Brown) cerca di convincere un reticente Deacon a fare squadra con lei: insieme potranno battere i Forrester e far parte delle vite di Finn (Tanner Novlan) e Hope. Ovviamente Ridge e Brooke non immaginano nulla di quello che sta accadendo. Dal canto suo per l’ennesima volta Steffy prova a spiegare a Finn perchè deve stare lontano da sua madre, raccontandogli alcune delle pessime azioni che sua madre ha commesso…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 20 dicembre 2022. Appuntamento come sempre alle 13,40 con una nuova puntata della soap di Canale 5.