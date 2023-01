Beautiful anticipazioni: Donna ed Eric nuova coppia nel 2023, tutta la verità

Ecco le anticipazioni di Beautiful con le ultime news dalle puntate americane in onda nel 2023: tutto quello che accadrà tra Eric e Donna

Che cosa succederà tra Eric e Donna nelle prossime puntate di Beautiful? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni della soap americana che ci rivelano tutto quello che succederà in Italia nei prossimi mesi. Come saprete, le puntate americane di Beautiful sono molto in avanti rispetto a quelle che vediamo su Canale 5. Ed è per questo che grazie alle anticipazioni delle puntate americane in onda nel 2023 possiamo dirvi come proseguiranno alcune delle story line già iniziate in queste settimane a Los Angeles. Molti spettatori e molte spettatrici si chiedono che cosa accadrà tra Eric e Donna: i due al momento si annusano ma molto presto ci sarà una svolta. Avrete visto infatti che Eric comprenderà che con Donna, i suoi impulsi tornano a essere quelli di un uomo al pieno della forma. Quinn non può accettare tutto questo ma possiamo dirvi che alla fine della storia, Eric e Donna torneranno insieme! Curiosi di sapere altro? Allora potete leggere le nostre news con le ultimissime dall’America e gli spoiler su quello che sta accadendo anche nel 2023 in America e che vedremo alla fine dell’anno in Italia…

Beautiful anticipazioni puntate americane 2023: tutto su Eric e Donna

Eric e Donna nelle puntate americane di Beautiful in onda nel 2023 sono tornati a fare coppia e, non appena la rottura con Quinn è diventata ufficiale, il designer è rientrato a vivere sotto il suo tetto con la Logan, nella villa che fece da scenario al loro matrimonio. Proprio come si augurava Brooke, alla fine, Donna ha ottenuto quello che voleva. Non solo, anche le sorelle Logan hanno avuto quello che desideravano visto che alla fine Quinn se n’è anche andata, scomparendo per sempre dalla vita della famiglia Forrester.

Come si comporterà Donna adesso che è nuovamente la signora Forrester? Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful in onda nel 2023 ci rivelano che Donna tornerà a essere la signora della casa. Un po’ come succede a tutte le mogli di Eric, anche per Donna accadrà: bisogna rinnovare le scelte fatte da chi è venuto prima e si parte ovviamente dall’arredamento. Come potrete quindi immaginare, nelle nuove puntate di Beautiful vedremo che Donna ha deciso di togliere dalla sala principale il ritratto di Quinn. A differenza di quanto hanno fatto le mogli di Eric in passato, questa volta Donna ha deciso di rendere omaggio al grande stilista. In casa Forrester quindi, nelle prossime puntate di Beautiful, vedremo comparire un grande quadro che rappresenta proprio Eric. Il gesto di Donna piacerà davvero a tutti, anche a Pam . La Douglas ormai fa il tifo per Donna ed è diventata in tutto e per tutto una sostenitrice delle love story che legano i Forrester e i Logan. Quindi per questa coppia non ci saranno ostacoli in futuro?

Possiamo dirvi che almeno per il momento Eric e Donna potranno godersi la loro storia d’amore ma, come rivelato dagli sceneggiatori della soap americana, ci saranno dei colpi di scena anche per la coppia. Infatti nelle puntate americane di Beautiful in onda nei prossimi mesi , ci sarà uno sgradito ritorno, una persona che non vuole in nessun modo che Eric e Donna stiano insieme. Chi sarà? Vi terremo aggiornati.