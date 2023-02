Terra amara finale prima stagione: Zuleyha abortirà? Anticipazioni scottanti

Zuleyha abortirà? Ecco cosa succede nelle ultime puntate della prima stagione di Terra amara

Come avrete visto nelle ultime puntate di Terra amara in onda su Canale 5, Demir non ha preso affatto bene la notizia della gravidanza di Zuleyha . La ragazza mai si sarebbe aspettata di essere calunniata in quel modo dall’uomo al quale è rimasta accanto pur amandone un altro. Non solo, il fatto che Demir si sia permesso di metterle le mani addosso, quasi a volerla uccidere, ha sconvolto Zuleyha che sembra aver preso una decisione definitiva. La ragazza ha intenzione di abortire. Ma di chi è il figlio che Zuleyha aspetta e perchè Demir è così sicuro che non è suo? Nelle prossime puntate di Terra amara, che ci portano verso il finale della prima stagione, vedremo Demir avere sempre più dubbi. Tutto parte dal fatto che anni prima, alcuni medici avevano detto all’uomo che non avrebbe potuto avere dei figli. Demir però, non poteva fare questa rivelazione davanti ad altre persone, avendo già un figlio che non è suo, ma di Ylmaz. Zuleyha non sa nulla e quando lo scoprirà potrebbe essere molto tardi. Lo ha giurato del resto: per lei inizia una nuova era. E’ sempre stata rispettosa e non si sarebbe mai permessa di avere una relazione clandestina, nonostante il suo cuore batta per Yilmaz. Quello che Demir ha fatto l’ha sconvolta e adesso la ragazza pensa solo a una cosa: liberarsi di questo bambino, nato non dall’amore ma dalla bugie. Cosa succederà dunque nelle puntate di Terra amara che ci aspettano nella prossima settimana su Canale 5 e nei prossimi giorni? Scopriamolo con le anticipazioni: eccole per voi…

Terra amara anticipazioni: Zuleyha vuole abortire, lo farà?

Mentre Cukurova festeggia il matrimonio di Yilmaz, Zuleyha va di nascosto con Sermin dal Dottor Suavi per abortire il figlio di Demir. Quest’ultimo, nel frattempo, è di ritorno da Istanbul dove ha scoperto di non essere sterile; corre così alla villa per condividere la sua gioia con Zuleyha e Hunkar ma Saniye gli dice (sbagliando) che sono andate entrambe al matrimonio di Yilmaz. Demir raggiunge Hunkar ma Zuleyha non c’è. Hunkar allora intuisce che Zuleyha sta commettendo un atto sconsiderato aiutata da Sermin, e con Demir va dal dottor Suavi sperando che non sia troppo tardi...Sarà troppo tardi oppure no? Possiamo dirvi che Zuleyha alla fine non abortirà. Non solo, farà anche pace con suo marito, almeno per il momento. La giovane come vedremo nelle prossime puntate di Terra amara, manifesterà a Demir il desiderio di rimanere a vivere a Istanbul da soli, senza Hunkar. La donna origlia questa conversazione e decide di tornare a Adana, fingendo che la madre Azize abbia la febbre alta. Ha in mente qualcosa, ma cosa? Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime puntate di Terra amara che ci portano al gran finale della seconda stagione e poi su Canale 5 vedremo le nuove puntate. Manca pochissimo a Terra amara 2.

