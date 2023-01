Terra Amara 2 dopo il finale shock la seconda stagione: cosa vedremo

Ecco tutto quello che succederà nella seconda stagione di Terra amara. Prossimamente i nuovi episodi di Terra amara 2

E’ ormai giunto il momento di raccontarvi che cosa succederà nella seconda stagione di Terra amara. La soap turca, che sta per volgere al termine, almeno con la prima stagione in onda su Canale 5, sta incassando record di ascolti, con picchi di quasi 3 milioni nel pomeriggio di Mediaset. E nei prossimi giorni, tutti i protagonisti di Terra amara, saranno coinvolti nel gran finale di stagione. Possiamo dirvi che nelle ultime puntate i colpi di scena non mancheranno e poi, in Terra amara 2, che cosa accadrà? Le anticipazioni della seconda stagione di Terra amara ci rivelano che si partirà da dove avevamo lasciato. Zuleyha ha scoperto di essere incinta e lo ha detto a suo marito Demir che però, credendo di essere sterile, ha in qualche modo ripudiato la donna. Convinto poi a fare delle nuove analisi, ha scoperto invece di non essere sterile e di essere quindi il padre del bambino che la donna aspetta. Ma questo suo cambio di rotta potrebbe arrivare troppo tardi. Il motivo? Zuleyha ha deciso di abortire, non sopportando di essere accusata di essere una traditrice. Se è vero che non ha mai amato Demir è anche vero che non lo ha mai tradito. Nel frattempo a proposito di amore che non c’è, anche Ylmaz ha fatto la sua mossa e si è sposato, pur continuando ad amare Zuleyha. Non solo, a poche ore dal matrimonio ha finalmente trovato tutte le lettere che la ragazza gli aveva inviato quando era in carcere e ha capito il sacrificio che ha dovuto fare e il grande amore che ha sempre nutrito per lui. I fan dunque si chiedono: nella seconda stagione di Terra amara, finalmente, per questi due innamorati, ci sarà modo di voltare pagina insieme e smettere di soffrire? Sarà difficile visto che Zuleyha aspetta un figlio da Demir…

La seconda stagione di Terra amara andrà in onda da febbraio 2023 su Canale 5, vedremo infatti gli episodi che vanno dal 36 al 63 anche se divisi in modo diverso visto che in Italia hanno una durata più breve. Tra l’altro Terra amara potrebbe raddoppiare anche alla domenica quando inizierà il serale di Amici…Ma adesso torniamo alla trama della soap turca, che cosa succederà in Terra amara 2?

Terra amara 2 anticipazioni: tutto quello che vedremo nella seconda stagione

Yilmaz è venuto a conoscenza della verità sul matrimonio forzato di Zuleyha grazie a una lettera (che finalmente è riuscito a leggere, e ha scoperto anche con grandissimo stupore e gioia di essere il vero padre di Adnan. Dopo aver appreso queste notizie Yilmaz e Zuleyha si sono riavvicinato e iniziano a vedersi di nascosto…E poi che cosa accadrà? I due riusciranno davvero a scappare insieme come stanno progettando alle spalle di Demir? Ylmaz promette alla donna che crescerà come se fosse suo anche il figlio di Demir che porta in grembo, per cui possiamo anche dirvi che Zuleyha alla fine non ha abortito ma ha tenuto il bambino.

Terra amara 2 anticipazioni: Ylmaz e Zuleyha organizzano la fuga

Yimaz spiega la sua situazione a Fekeli : gli dice che sta progettando di fuggire con Zuleyha e che è il padre di Adnan, che finalmente vuole coronare il loro sogno d’amore. Fekeli sempre comprensivo ed affettuoso con lui, lo capisce, ma gli raccomanda di non far soffrire Mujgan che è una brava ragazza e non merita assolutamente di soffrire e di essere messa in mezzo in questa storia. Ylmaz sembra aver progettato tutto nel migliore dei modi: vuole voltare pagina a scappare in Germania con la donna che ama e con suo figlio. E così in un nuovo incontro segreto le mostra i biglietti che ha acquistato per lasciare per sempre la cittadina in cui si sono rifugiati. L’occasione perfetta si presenta un giorno in cu Demir organizza una festa per esser stato scagionato dall’accusa di omicidio. Viene preparata una macchina con la quale scappare e tutto sembra filare liscio visto che Zuleyha riesce ad allontanarsi…

Terra amara 2 anticipazioni: Ylmaz a un bivio

Mentre Zuleyha cerca di scappare, Yilmaz si sta recando da Mujgan per dirle, come da accordi con Zuleyha, che sta andando via. Quando Ylmaz giunge in ospedale e vede Mujgan si rende conto che sua mogli è circondata dai colleghi che si congratulo con lei. Yilmaz non capisce poi lei gli si avvicina e gli dice che sta aspettando suo figlio. Yilmaz rimane scioccato alla notizia tanto da non riuscire a proferire parola nonostante le parole entusiaste di Mujgan di fronte a lui. Tutto quello che Ylmaz ha pianificato sembra sgretolarsi, non può lasciare la ragazza da sola ora che aspetta un figlio…Zuleyha intanto aspetta per circa 3 ore il suo amante ma non arriva, lascia quindi sull’albero una spilla e va via… Neppure questa volta i due innamorati sono riusciti a scappare via insieme e a celebrare il loro grande amore.