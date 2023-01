Terra Amara come finisce la prima stagione: il gran finale è su Canale 5

Ultime puntate di Terra amara in onda su Canale 5: ecco il finale della prima stagione, cosa succederà? Zuleyha abortisce? Yilmaz si sposa?

Come si chiuderà la prima stagione di Terra amara e che cosa succederà nelle ultime puntate pre il gran finale della soap?

Boom di ascolti per le puntate di Terra amara in onda in questi giorni su Canale 5. Quasi 3 milioni di spettatori giovedì e venerdì scorso, oltre 2,5 milioni anche al sabato. La serie turca sta piacendo davvero moltissimo al pubblico di Canale 5 ed è certamente degna erede di Una vita ( i numeri degli ultimi giorni sono da record come era successo in passato con Il segreto). Ma come mai proprio in questi giorni gli ascolti di Terra amara sono così alti? Due i motivi principali: la prima stagione di Terra amara sta per finire, per cui le ultime puntate stanno incollando i telespettatori allo schermo con le story line arrivate al gran fiale. E poi questo freddo, si finalmente il freddo quello che fa restare dentro casa tutte le persone che non necessariamente devono uscire al pomeriggio! Grandi ascolti quindi ma anche grande curiosità per conoscere la trama delle ultime puntate di Terra amara, quale sarò il gran finale? I primi di febbraio su Canale 5 dovrebbero dunque andare in onda gli ultimi episodi della soap turca. 35 le puntate per la serie che però in Italia sono state divise e sono quindi raddoppiate.

Non ci resta dunque che scoprire tutto quello che succederà nelle ultime puntate di Terra Amara in onda i primi di febbraio su Canale 5.

Terra amara il finale della prima stagione: cosa succederà?

Cosa accadrà dunque ai protagonisti di Terra amara? Possiamo dirvi che il gran finale ci sarà ma che non sarà qualcosa di definitivo visto che, come saprete, la serie avrà anche una sua seconda stagione che andrà in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

Terra amara finale di stagione: Zuleyha è incinta ma Demir è sterile

Le puntate finali di Terra amara ci riportano un po’ all’inizio della storia perchè molto presto, Zuleyha scoprirà di aspettare un bambino, per questo è svenuta in ospedale…Questa notizia però sarà accolta molto molto male da Demir . Come mai? Zuleyha ancora non lo sa ma circa una decina di anni prima, all’uomo era stato detto che non avrebbe potuto avere dei figli, che era sterile. Anche per questo motivo aveva accettato di buon grado il figlio che Zuleyah aspettava quando è arrivata nella sua tenuta. Demir dunque, pensa che Zuleyha lo abbia tradito e crede che questa volta non la potrà perdonare. La ragazza prova a spiegare a suo marito che non c’è stato nessun tradimento…A questo punto, stanco di quelle che per lui sono menzogne, Demir racconta tutta la verità a sua moglie: le spiega che sa da anni di essere sterile e di aver sempre saputo che Adnan è figlio di Yilmaz e di averlo accettato per amore suo, ma che non accetterà mai un altro bambino frutto di un tradimento. La ragazza nega: per l’ennesima volta non nasconde i suoi sentimenti. Ribadisce di non essersi mai innamorata ma nutre rispetto nei confronti dell’uomo che l’ha accolta e non lo tradirebbe mai. Demir non le crede e Zuleyha dunque decide di raccontare tutta la verità sulla sua storia: , gli rivela di averlo sposato solo perché ricattata da Hunkar che avrebbe fatto condannare a morte Yilmaz se lei non avesse accettato il matrimonio. Demir è sconvolto da questa rivelazione, ma continua ad accusarla ed arriva a tentare di ucciderla, ma viene fermato dalla madre. Confidandosi con alcune persone a lui care, Demir inizia a pensare che forse, gli esami fatti 10 anni prima vanno rifatti. Sono cambiate molte cose e anche i test da fare possono rivelare cose diverse. Per questo, pensa di non condannare in modo definitivo sua moglie, prima di conoscere la verità sulla sua condizione di salute.

Terra amara ultime puntate: Yilmaz e Mujgan si sposano?

Yilmaz intanto è alle prese con i preparativi del matrimonio ma continua a essere tormentato dai dubbi e dal ricordo di Zuleyha. Anche lei è triste perché consapevole stare per perdere definitivamente Yilmaz. Quando ritrova le lettere che lei gli ha scritto mentre era in carcere e i loro passaporti, continua a ripensare al loro amore e a tutto quello che è successo dopo. I pensieri però non cambiano le cose e alla fine, il matrimonio viene celebrato. Yilmaz immagina Zuleyha al posto di Mujgan ma sposa lo stesso la ragazza.

Terra amara ultime puntate, il finale: un aborto per Zuleyha?

Zuleyha addolorata e triste si reca con Sermin in una clinica per interrompere la gravidanza. La ragazza ha deciso di abortire, lo farà? Delusa e amareggiata perchè Demir non le crede, non vuole mettere alla luce un bambino che mai nessuno amerà, figlio di un uomo che è arrivata a tentare di ucciderla. Nel frattempo però per Demir le cose sono cambiate visto che, dopo le nuove visite, ha scoperto che può avere figli. Non è sterile per cui quel bambino è suo figlio. Demir arriverà in tempo per impedire che sua moglie abortisca?

Nel frattempo Ylmaz ha trovato la lettera in cui la donna che ha sempre amato gli rivela i motivi per i quali ha dovuto sposare Demir: lo ha fatto solo per salvargli la vita. Due clamorosi colpi di scena sul finale che apriranno quindi alla seconda stagione di Terra amara.