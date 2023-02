Terra Amara al posto di Uomini e Donne: quasi 3 milioni di spettatori

Terra amara in onda al posto di Uomini e Donne: gli ascolti del 24 febbraio 2023, brilla ancora la soap turca

Un pomeriggio diverso dal solito quello del 24 febbraio 2023 con la programmazione leggermente rivista, dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Uomini e donne non è andato in onda ma Terra amara, al posto del programma di Maria de Filippi, non ha fatto rimpiangere l’assenza. La soap turca ancora una volta sfiora i 3 milioni di spettatori, pur andando in onda dalle 14,10 alle 16 passate. Non ci sono grossi cambiamenti a livello di ascolti nel pomeriggio, come fanno vedere i dati. Oggi è un altro giorno, nella prima parte dedicato al ricordo di Costanzo, è migliorato in ascolti ma di pochissimo rispetto al solito. Ascolti in linea anche per Ore 14. Cresce invece La vita in diretta, con una puntata interamente dedicata a Maurizio Costanzo. Buona anche la terza e ultima parte di Pomeriggio 5, che sfiora i 2 milioni di spettatori.

Vediamo dunque i numeri del pomeriggio del 24 febbraio 2023.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati auditel del 24 febbraio

Oggi è un Altro Giorno è stato visto da una media di 1.813.000 spettatori con il 16.6% (presentazione a 1.923.000 e il 15.4%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.822.000 spettatori con il 20% e, dopo il Tg1 a 1.643.000 spettatori e il 18.3%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.640.000 spettatori con il 23.6% (presentazione a 2.051.000 e il 22.2%).

Su Canale5 Beautiful conquista 2.464.000 spettatori (19.1%) e Terra Amara, in onda dalle 14:09 alle 16:10, 2.769.000 spettatori (24.9%). La soap di Canale 5 ottiene una media di ascolti molto simile a quella che Uomini e Donne fa quotidianamente; il day time di Amici 22 in onda ieri è stato visto da una media di 1.760.000 spettatori (19.7%) e Grande Fratello Vip 1.568.000 spettatori (17.1%). A seguire Un Altro Domani sigla 1.273.000 spettatori (13.8%).

Missione come sempre quasi impossibile per Barbara d’Urso che senza traino, deve fare i miracoli. La puntata di ieri di Pomeriggio Cinque parte da una media di1.488.000 spettatori (15.2%) nella presentazione per poi recuperare e salire a 1.806.000 spettatori (16.3%) nella parte più corposa e 1.974.000 spettatori (15.4%) ne I Saluti.

Su Rai2 Ore 14 interessa 682.000 spettatori pari al 5.8%, mentre Un Ciclone in Convento sigla 304.000 spettatori pari al 3.1%. A seguire la replica di Io e Te con l’intervista a Maurizio Costanzo raggiunge 563.000 spettatori pari al 6.3%. BellaMa’ ieri non è andato in onda.