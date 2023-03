Daniele Dal Moro doveva essere squalificato come Edoardo? La non risposta di Signorini

Perchè Daniele dal Moro non è stato squalificato dal GF VIP come Edoardo Donnamaria? La risposta di Signorini

Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, c’è una nuova lettera indirizzata ad Alfonso Signorini . Una lettrice del giornale, si complimenta con il conduttore del Grande Fratello VIP 7, per la linea che viene seguita in questi giorni, per il cambio di rotta che il reality ha preso. Ma fa notare anche delle cose. Spiega che giustamente si aspettava la squalifica di Edoardo Donnamaria, come poi è accaduto, perchè i suoi atteggiamenti verso Antonella, ma in generale nella casa, non erano consoni a un programma di Canale 5. Si stupisce però del fatto che a Daniele dal Moro, non sia stato riservato lo stesso trattamento. Va detto, che questa fan del GF VIP, non è stata la sola a farsi delle domande. Molti spettatori infatti si sono chiesti come mai, contro Daniele, non sia stato preso nessun provvedimento, nonostante di atteggiamenti poco carini, ne avesse avuti parecchi, soprattutto contro Oriana. Più volte lo abbiamo sentito urlare contro di lei. A differenza di Edoardo forse, la sola cosa che è mancata, il contatto fisico. Il Donnamaria in alcuni casi aveva esagerato, andando oltre anche con dei gesti ( che forse il pubblico che segue solo il day time e la prima serata non ha visto, ma sui social è pieno di video che ci mostrano come Donnamaria fosse da tempo, fuori controllo). La signora comunque elogia Signorini per la scelta di Oriana, la vera rivelazione di questa edizione del GF VIP.

Cosa avrà risposto Alfonso Signorini a questa signora curiosa di sapere perchè Daniele è ancora in quella casa? Praticamente nulla, perchè quella arrivata sulla rivista Chi, è in realtà una non risposta.

Le parole di Alfonso Signorini su una possibile squalifica di Daniele

Provando a rispondere alla domanda della lettrice, Signorini ha spiegato che Daniele non è un ragazzo cattivo ma è una persona ego riferita. “Parla sempre e soltanto di sè e dei suoi problemi” ha detto il conduttore del GF VIP. E ha concluso: “Non ha ancora imparato ad ascoltare”. Nessun cenno alla vera domanda, ossia per quale motivo Daniele è ancora in gioco mentre Edoardo è stato squalificato…Una non risposta quella di Signorini che non è passata inosservata.