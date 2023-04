Brooke e Taylor insieme per una storia lesbo a Beautiful? Le anticipazioni americane

Potrebbe nascere una storia lesbo tra Brooke e Taylor nelle prossime puntate di Beautiful? Vi raccontiamo tutta la verità con le anticipazioni americane della soap

Sicuramente in queste ore vi sarete imbattuti, cercando delle anticipazioni di Beautiful o leggendo degli articoli postati sui social, in qualche news relativa a quello che sta succedendo in America. Nelle puntate americane della soap infatti, c’è stato uno strano avvicinamento tra Brooke e Taylor. Forse ancora non lo sapete ma nelle prossime puntate di Beautiful, tronerà protagonista l’ex moglie di Ridge e ovviamente, ci saranno altre intricate vicende che vedranno lei, lo stilista e Brooke, protagonisti. Stanno circolando quindi in queste ore in rete delle immagini che arrivano direttamente dalle puntate americane di Beautiful, che mostrerebbero un bacio tra Taylor e Brooke. Molti fan italiani della soap quindi si stanno ponendo la stessa domanda: sta per nascere una storia lesbo tra le due ex mogli di Ridge? Innanzi tutto possiamo dirvi che dopo anni di lotte intestine, le due si renderanno conto che forse hanno sprecato del tempo a lottare per un uomo che non ha fatto nulla di eccezionale per meritare il loro amore. Sta nascendo quindi una amicizia sincera oppure è una tattica delle due donne per studiare e sondare e fare la mossa giusta per riprendersi il Forrester? Lo scopriamo raccontandovi, grazie alle anticipazioni dalle puntate americane di Beautiful, quello che è successo nelle ultime settimane a Los Angeles.

Brooke e Taylor: una storia lesbo a Beautiful?

Nelle ultime puntate andate in onda negli Usa, sia Brooke che Taylor si sono allontanate da Ridge ma la Logan ha baciato il suo ex sotto il vischio a Natale, senza dire nulla alla sua nuova amica…A questo si aggiunge anche il fatto che la strana amicizia che si è instaurata tra Brooke e Taylor potrebbe essere rovinata da Thomas. La psicologa infatti è disposta a tutto pur di difendere, come solo una mamma orsa farebbe, il suo cucciolo, mentre Brooke è arrivata a odiare il giovane stilista e visto tutto quello che le ha fatto, è più che comprensibile.

Si aggiunge anche un altro elemento: nella soap non si è mai vista una storia d’amore tra due donne forte e travolgente. Potrebbe essere la svolta con Brooke e Taylor protagoniste di una storia lesbo passionale? Possiamo dirvi, che a due mesi dalle prime anticipazioni arrivate dagli Usa, rispetto agli episodi andati in onda nel 2023, non c’è stato nessuno sviluppo in questo senso. Tra l’altro sembra che il famoso bacio che c’è stato tra Brooke e Taylor sia stato solo un bacio in amicizia…In ogni caso, vi terremo aggiornati con altre news e anticipazioni dalle puntate americane della soap più amata e seguita nel nostro paese! Insieme a Terra amara si intende…