Jasmine Carrisi nel cast di Beautiful: cosa farà

C'è anche Jasmine Carrisi nelle puntate italiane di Beautiful: ecco che cosa farà

Grandi notizie per i fan italiani della soap Beautiful. Come forse molti di voi sapranno, sono in corso a Roma le registrazioni di alcune puntate speciali che andranno in onda negli Stati Uniti il prossimo mese. Che cosa sta succedendo? Trapelano poche news sulle trame ma sappiamo per certo che ci sarà una sfilata da progettare e da mettere in scena. E tra le modelle che arriveranno in passerella nella bellissima Piazza Navona, location d’eccezione, ci sarà anche Jasmine Carrisi. Ebbene si, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è una delle protagoniste degli episodi italiani di Beautiful. Un colpaccio per la figlia di Al Bano che sta cercando di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Non un ruolo di rilievo, da quello che emerge, da quello che apprendiamo grazie alle prime anticipazioni di Beautiful. Ma pur sempre una ottima occasione per fare gavetta e imparare tante cose. Lavorare su un set internazionale è sicuramente una cosa molto importante che farà imparare tanto alla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Che sarà impegnatissima in questi giorni: prima il lavoro sul set a Roma per le nuove puntate di Beautiful e poi via di corsa a Verona, dove all’Arena, si festeggiano gli 80 anni di Al Bano con uno spettacolo memorabile che andrà poi in onda in tv.

Jasmine ha mostrato qualcosa sui social in queste ore, senza però sbilanciarsi molto. Per cui non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi anche in Italia per vedere la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso in pista.

Beautiful si gira a Roma: cosa sappiamo

Sappiamo dunque che ci sarà questa sfilata, a Roma sono arrivati Brooke, Ridge, ma anche Steffy, Thomas e Liam…Almeno loro sono stati al momento avvistati e anche intervistati e hanno raccontato di essere come sempre molto emozionati per queste puntate made in Italy della soap. Le puntate di Beautiful girate a Roma in questi giorni, andranno poi in onda in Italia non prima di un anno. C’è infatti molto distacco tra gli episodi in onda in Italia e quelli in onda in America. La distanza era stata recuperata tempo fa, quando l’intervallo era di circa sei mesi. Al momento invece, siamo molto molto indietro qui in Italia, anche complice la durata molto ridotta degli episodi in onda su Canale 5.

Dal poco che sappiamo, grazie ad alcuni scatti rubati sul set, possiamo dirvi che nelle puntate di Beautiful girate a Roma, ci sarà un nuovo riavvicinamento tra Ridge e Brooke: sotto il cielo di Roma, si giureranno ancora amore eterno?