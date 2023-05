La Promessa parte subito con uno Stop: chi ha ucciso la madre di Jana, dov’è suo fratello? Anticipazioni

La promessa anticipazioni: si parte dal 29 maggio ma c'+ già uno stop. Jana cerca suo fratello: dov'è e chi ha ucciso sua madre?

La nuova soap spagnola “La Promessa” promette di conquistare il pubblico italiano con una trama avvincente e misteriosa. E infatti i fan delle soap in costume non vedono l’ora di vederla in onda. Manca ormai pochissimo: il 29 maggio 2023 andrà in onda su Canale 5 la prima puntata de La promessa. Purtroppo però c’è una brutta notizia per il pubblico.

La prima settimana in compagnia de La promessa sarà una settimana corta: la soap spagnola si ferma e non andrà in onda il 2 giugno, giorno di festa.

Ma torniamo alla trama di questa avvincente soap che in Spagna macina record su record di ascolti, dobbiamo aspettarci un grande risultato anche in Italia? La storia ruota attorno alla cameriera Dolores, che si ritrova, suo malgrado, coinvolta in un terribile destino insieme alla sua figlia Mariana e al suo bambino, un neonato. Mentre scappa da uomini a cavallo, Dolores viene tragicamente uccisa. Mariana riesce a sfuggire agli aguzzini che la credono morta ma non riesce a portare via il suo fratellino, che finirà appunto, tra le grinfie dei criminali. Inizia così la storia della nuova soap di Canale 5 La promessa.

Ma perchè si intitola in questo modo? In Italia si è scelto di lasciare questo titolo anche per ricordare che la giovane Mariana, ha fatto una promessa a sua madre: troverà le persone che l’hanno uccisa. E per farlo, dovrà andare presso la tenuta, che si chiama appunto, La promesa. Capiamo meglio come si arriverà a questo punto…

La promessa anticipazioni: le trame dal 29 maggio al primo giugno 2023

Quindici anni dopo quel drammatico giorno, il giorno in cui Jana ha perso per sempre sua madre e il suo fratellino, nel 1913, ritroveremo quella bambina che oggi è una donna. Si fa chiamare Jana ma è realtà Mariana cresciuta, si presenta come cameriera alla tenuta La Promessa, di proprietà della famiglia Lujan, determinata a scoprire la verità sulla morte di sua madre e sul destino del fratello scomparso.

Il destino porta Jana ad incrociare la strada di Manuel de Lujan, il quale, dopo un incidente aereo, viene salvato proprio da lei. Come ricompensa per l’eroica azione, Jana chiede di essere assunta a tempo pieno nella tenuta. Iniziano così a svelarsi i segreti nascosti tra le mura di La Promessa. Tutto inizierà in modo molto veloce perchè Tomas, il primogenito di Alonso de Lujan, confida a Jana di conoscere l’identità dell’assassino di Dolores, promettendo di rivelarle tutto il giorno seguente. Come pegno, le dà la sua fede nuziale, chiedendo di riaverla il giorno successivo.

Cruz uccide Tomas, si chi ricadrà la colpa? Le anticipazioni

Tuttavia, il destino si fa beffe di queste promesse e infatti Tomas affronterà la matrigna, Cruz, accusandola di essere coinvolta nell’omicidio di Dolores. La reazione di Cruz è violenta, e lei accoltella Tomas, provocando la sua morte proprio il giorno dopo il suo matrimonio. La tenuta La Promessa viene sconvolta dalla tragica perdita di Tomas, e Pia, una delle domestiche, sviene per l’agitazione legata a questo omicidio.

Cruz, spietata e ambiziosa, si avvicina a Manuel, sottolineando che la morte di Tomas porterà a nuovi ruoli di comando all’interno della famiglia, ma lui afferma di essere interessato solo all’aviazione. Nel frattempo, Jana, decisa a onorare la promessa fatta a Tomas, si intrufola nella stanza in cui riposa il corpo del giovane e gli rimette la sua fede nuziale. Ma il suo gesto viene scoperto da Lola, un’altra domestica, che ora può insinuare dubbi sulla sua presenza in quel momento cruciale.

Tutto questo e molto altro nelle prime puntate de La promessa che debutta lunedì su Canale 5 al posto di Uomini e Donne Story. Siete pronti per appassionarvi a una nuova soap ricca di colpi di scena?