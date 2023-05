Che disastro Mediaset, Terra amara che caos: se ne sono accorti tutti

Un vero e proprio disastro oggi su Canale 5, ve ne siete accorti? Mediaset questa volta l'ha fatta grossa e i fan di Terra amara sono sul piede di guerra

Vi siete chiesti anche voi che cosa è successo oggi pomeriggio nella fascia oraria in cui sono andate in onda le due classiche puntate di Terra amara? In un primo momento si era pensato che Mediaset avesse mandato in onda un episodio, saltando la metà rimasta in sospeso da ieri, e quindi, nulla di esagerato. Un piccolo errore che poteva anche starci, del quale solo il pubblico più attento si è accorto. Ma poi è successo ben altro e il pomeriggio del 27 maggio 2023 ha creato non poco malcontento tra il pubblico di Canale 5.

ll motivo? Oggi sono andate in onda due puntate di Terra amara si, ma al contrario. Insomma come se prima fosse andata in onda la puntata 3 e poi la 2. Per il pubblico, non è stato semplice comprendere subito cosa stesse succedendo.

La cosa ha generato non poca ironia sui social, dove molti spettatori si ritrovano a commentare insieme quello che succede nel corso dei lunghi pomeriggi dedicati a Terra amara. E l’ironia, in questo caldo pomeriggio dal sapore estivo, visto il disastro combinato da Mediaset, non è passato inosservato.

Terra amara che caos: la furia del pubblico

E c’è chi fa notare, che in pochi avranno capito quello che è successo e che quindi, non comprenderanno a pieno la trama delle puntate di Terra amara andate in onda oggi. Ad esempio leggiamo sui social:

Il vero devasto l’ha fatto Mediaset invertendo le puntate. Chi non sa questa cosa può pensare che Demir è fuori di testa per aver prima portato via la moglie per colpa di quel filmino e poi diventa socio di Ylmaz. Come si fa dio santo

E ancora un’altra spettatrice ha scritto:

Mia madre : Ma demir l’ha presa bene guarda sono d’amore e d’accordo Io :mamma hanno invertito le puntate Mia madre : ma che dici !! Tu mi avevi detto che avrebbe fatto il panico #terraamara

Una vera e propria pioggia di tweets

Un minuto fa abbiamo visto Demir impazzito che spara per aria e ora di nuovo d'amore e d'accordo con Yılmaz per il bene di Cukurova. SURREALE QUESTA COSA #TerraAmara pic.twitter.com/vj8eXSIvq4 — S I L V I A ✨ The Rookie era (@SilviaMangiapa1) May 27, 2023

Insomma un caos che il pubblico non ha potuto che sottolineare nel corso della messa in onda delle due puntate di oggi di Terra amara. Peccato, perchè si trattava tra l’altro, anche di puntate cruciali che daranno il via ad altre story line ricche di colpi di scena nei prossimi giorni.

Ad esempio molto presto il pubblico assisterà alla decisione di Demir, che deciderà di non perdonare Zuleyha per quello che ha fatto con Yilmaz. Cosa vedremo dunque nelle prossime puntate di Terra amara? Qui delle anticipazioni per i più curiosi

Terra amara anticipazioni prossime puntate: la decisione di Demir