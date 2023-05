Terra amara anticipazioni: Demir ha deciso, il futuro di Adnan nelle sue mani e Yilmaz esplode

Ecco le anticipazioni di Terra amara per le prossime puntate: Demir sarà costretto a prendere una decisione du Adnan e Yilmaz non reagirà molto bene

Curiosi di sapere che cosa succederà nelle prossime puntate di Terra amara? Allora siete nel posto giusto soprattutto se cercate spoiler e anticipazioni che ci rivelino quello che accadrà nei prossimi mesi su Canale 5. Oggi parliamo quindi di “Terra Amara”, la soap turca che sta incollando davanti alla tv quasi 3 milioni di spettatori ogni giorno. Ebbene sì, perché nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena. Il piccolo Adnan, come potrete immaginare, sarà al centro di una story line molto ricca e intricata. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che il piccolo, suo malgrado, resterà coinvolto in un brutto incidente ( qui tutte le anticipazioni su queste puntate) ma fortunatamente non morirà. Nei prossimi episodi, il piccolo, figlio di Yilmaz e Zuleyha, sarà al centro delle diatribe dei più grandi fino a quando Demir non prenderà la decisione definitiva sul suo conto e sul futuro di questa famiglia.

Terra amara anticipazioni: che cosa succederà al piccolo Adnan?

Come sapete, Demir si è trovato ad affrontare un altro problema dopo il ricovero del piccolo Adnan. In tutta Cukurova, infatti, sta circolando la voce che il bambino sia figlio di Yilmaz. Per questo motivo, Yaman ha deciso di indire una conferenza stampa dove ammetterà tale versione, precisando però che continuerà a comportarsi come un padre per il bambino. Perchè si, Demir sapeva che il bambino era il figlio di Yilmaz. Quello che però succederà nelle prossime puntate di Terra amara, non sarà molto lineare, perchè si sa, le bugie sono difficili da gestire e i compromessi anche…

E infatti, come vedremo nelle prossime puntate di Terra amara, Demir darà una versione distorta della storia. Di fronte alle domande dei giornalisti, infatti, asserirà di essersi innamorato di Zuleyha quando credeva che fosse la sorella di Yilmaz e di averla voluta sposare lo stesso, accettando il bambino che aveva in grembo come se fosse suo anche una volta scoperto il vero legame che la univa ad Akkaya.

Come potete immaginare, questa versione non farà felice Yilmaz, presente alla conferenza. L’uomo si sentirà tradito e manipolato da Demir, che ha agito per legare la Altun a sé. Il risvolto della faccenda innescherà un vero e proprio colpo di testa di Yilmaz. Che cosa farà? Ve lo racconteremo nelle prossime anticipazioni di Terra amara anche perchè, come avrete capito, i colpi di scena non mancheranno e ogni puntata della soap riserva sempre grandi sorprese, forse è anche per questo che piace così tanto al pubblico di Canale 5.

Insomma, nelle prossime puntate di “Terra Amara” non mancheranno le emozioni. Non perdete le nuove puntate della soap turca in onda come sempre su Canale 5 nel pomeriggio.