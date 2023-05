Terra amara anticipazioni shock: il piccolo Adnan si spara, Zuleyha disperata

Tragedia inaspettata a Terra amara: il piccolo Adnan si spara con una pistola di Demir, che succederà?

Sta per succedere qualcosa di davvero clamoroso nelle puntate di Terra amara in onda in Italia nelle prossime settimane. Come avrete capito, Demir è sempre più sospettoso e cerca in tutti i modi di stare con il fiato sul collo su Zuleyha perchè ha paura che possa di nuovo intraprendere una relazione con Yilmaz e magari andare via con sua figlia. A Demir sembra non interessare più tanto del piccolo Adnan vistoc he non è suo figlio ma ci sarà un clamoroso colpo di scena che riguarda il bambino e che lascerà i fan di Terra amara senza fiato. Il piccolo Adnan infatti, sta per spararsi. Ma che cosa accadrà di preciso e come andrà a finire questa storia? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Terra amara anticipazioni: il piccolo Adnan si spara, come finirà?

Tutto inizierà quando Demir deciderà che per i 4 anni di Adnan, si dovrà fare la circoncisione, una cosa che porterà Zuleyha e anche Yilmaz a discutere con l’uomo. Demir vuole punire sua moglie, convinta che stia organizzando l’ennesima fuga con il suo ex. Proprio mentre i tre discutono, succederà qualcosa che nessuno poteva immaginare…

Il bambino entrerà in contatto con una pistola lasciata incautamente in camera da Demir, e purtroppo la scambierà per un giocattolo sparandosi accidentalmente. Zuleyha e il resto della famiglia saranno sconvolti dalla notizia e si precipiteranno in ospedale per cercare di salvare la vita del piccolo Adnan.

La situazione diventerà ancora più complessa quando Zuleyha, preoccupata per la sicurezza del suo bambino, impedirà a Mujgan, la moglie di Yilmaz, di entrare in sala operatoria. La donna, infatti, sembrerà troppo agitata e Zuleyha temerà che possa tentare di fare del male a Adnan per vendicarsi di tutto quello che è successo con Yilmaz.

Intanto, l’intervento chirurgico a cui verrà sottoposto il piccolo Adnan sarà molto delicato e tutti gli amici e parenti della famiglia temeranno per la sua vita. In particolare, Ali Rahmet Fekeli, interpretato da Kerem Alisik, sarà molto preoccupato e proverà a confortare Zuleyha e Yilmaz in questo momento difficile.

Ma la tragedia porterà anche una nuova consapevolezza a Mujgan, la quale si renderà conto che Yilmaz sa bene che Adnan è suo figlio. La situazione diventerà ancora più complessa e tutti i personaggi dovranno fare i conti con questa nuova realtà.

Ma la domanda che tutti si pongono è una sola: Adnan riuscirà a salvarsi o la sua vita sarà di nuovo in pericolo? Per scoprirlo, non perdete le prossime puntate di Terra amara ma soprattutto le nostre anticipazioni. Su UNF troverete tutte le ultime news sulla soap turca tanto amata in Italia. Ogni giorno su Canale 5 quasi 3 milioni di spettatori per seguire Terra amara e a quanto pare, i colpi di scena, non mancheranno di certo.