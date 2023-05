Terra amara che delirio: l’ira funesta di Demir e la follia di Mujgan condannano Zuleyha. Il gesto insonsulto

Il gesto folle di Mujgan avrà delle conseguenze pesantissime: Zuleyha pensa di togliersi la vita. Ecco le clamorose anticipazioni di Terra amara

Ci siamo. Il pubblico che segue Terra amara, e che cerca sempre tutte le ultime news sulla soap turca, con le anticipazioni anche in lingua originale sa bene che sta per accadere di tutto. Sta per succedere quello che ci si aspettava da tempo: Demir totalmente fuori controllo dopo aver visto il video che Mujgan gli ha portato, farà qualcosa che potevamo tutti facilmente immaginare.

E come vedremo nelle prossime puntate di Terra amara, a ogni mossa corrisponde una reazione. C’è una causa e ci sono delle conseguenze e tutto cadrà, come in una partita di domino. Zuleyha sarà quella che perderà decisamente più di tutti. Le anticipazioni per le puntate di Terra amara in onda tra fine maggio e i primi di giugno, ci raccontano di come la donna, vivrà forse il periodo più duro della sua vita.

Un periodo così difficile e drammatico che la porterà a pensare di togliersi la vita. Ebbene si, Zuleyha nelle prossime puntate di Terra amara, cercherà di togliersi la vita.

Ma come si arriverà a tutto questo? Scopriamolo con le ultime news e le anticipazioni di Terra amara, eccole per voi.

Terra amara anticipazioni: l’infervorata reazione di Demir che caccia Zuleyha da casa

Le immagini dell’incontro segreto tra Yilmaz e Zuleyha provocano caos e paura. C’è chi teme per la vita di Zuleyha, incluso Yilmaz che la cerca disperatamente, e chi cerca di affrontare la verità suggerita dal filmato. Fekeli affronta Yilmaz e scopre che l’incontro segreto non è una prova di infedeltà da parte di suo figlio né di Zuleyha. Il fidanzamento tra Cetin e Gulten viene rimandato, ma Cetin riceve la notizia troppo tardi, causando tensioni. Sabahattin non crede alla teoria del tradimento e cerca di far ragionare Mujgan, ormai accecata dal dolore e dalla rabbia.

Demir fuori controllo ripudia ancora una volta sua moglie

Demir perde il controllo e compie gesti disperati. Uzum e Adnan scompaiono e tutti si mettono sulle loro tracce. La loro scomparsa, insieme alla presenza di un’auto di fronte alla villa, fa pensare a un rapimento. Demir torna a casa da solo e viene informato della scomparsa dei bambini, ma rimane un mistero ciò che sia successo a Zuleyha.

Durante la ricerca di Adnan e Uzum, riemergono vecchie rancore tra Demir e Yilmaz. Anche Zuleyha è dispersa, poiché Demir l’ha portata nei boschi con l’intento di ucciderla, ma si è fermato prima di compiere l’omicidio. Mujgan continua ad accusare Yilmaz di averla tradita con Zuleyha e decide di scappare in America portando con sé Kerem Ali. Hunkar, Fekeli e Demir aspettano una telefonata dai possibili rapitori di Adnan e Uzum.

Demir ritrova Adnan

Adnan e Uzum, che non sono stati rapiti, vengono trovati nel villaggio di baracche e riportati sani e salvi alla villa degli Yaman. Anche Zuleyha fa ritorno a casa in condizioni precarie dopo la notte trascorsa nel bosco. Tuttavia, Demir le impedisce di vedere i figli, vietandole l’accesso alla villa. Il rancore di Demir verso Yilmaz riemerge, preannunciando l’inizio di un nuovo scontro tra i due.

Zuleyha pensa di farla finita

Zuleyha, ripudiata da Demir e privata dei figli, vaga confusa. Viene accolta prima da Sermin e successivamente, alle baracche, da Huriye. Demir diffida tutti dal darle ospitalità, minacciando la sua collera. Mentre Zuleyha medita il suicidio, Hunkar le permette di rivedere i figli. Tuttavia, Demir sopraggiunge e la caccia violentemente di nuovo da casa. Per Zuleyha questo, è l’ennesimo ko. La ragazza pensa quindi che c’è solo una cosa che può fare, togliersi la vita.

Zuleyha tenta di suicidarsi con la benzina e il fuoco

Zuleyha, per disperazione e nel tentativo di dimostrare la propria innocenza, cerca di darsi fuoco nella piazza della città. Per fortuna, Fekeli che si trova nei paraggi, interviene. La salva e la porta a casa, assicurandole la sua protezione. Alla scena però hanno assistito anche Nedret e Berika che si affrettano da Hunkar per raccontarle l’accaduto.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Terra amara. Vi ricordiamo tra l’altro, che il 2 giugno la soap di Canale 5 si ferma. Non va in onda nelle feste.