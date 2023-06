A La promessa Jana vuole risolvere il mistero del tagliacarte e trovare l’assassino di Tomas

E' caccia all'assassino di Tomas ma nessuno sospetta che sia stata Cruz: ecco tutte le anticipazioni de La promessa

La soap opera di Canale 5, “La Promessa“, promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso durante i pomeriggi estivi, prendendo il posto di “Uomini e Donne”. E lo sta facendo con una buona media di ascolti, almeno nei primi giorni di messa in onda.

Ma che cosa succederà nelle prossime puntate? Lo scopriamo con le anticipazioni de La promessa che ci raccontano tutto quello che accadrà dal 5 giugno al 10 giugno, nuove puntate in cui si cerca ancora l’assassino di Tomas…Gli ultimi sviluppi della trama vedono il Sergente Funes, grazie alle sue indagini, scoprire che Tomas è stato ucciso in un luogo diverso da quello del suo ritrovamento. Questa scoperta sconvolgente porta Funes a decidere di perquisire tutto il palazzo dei Lujan.

E non sbaglia visto che, come noi ben sappiamo, il giovane erede del marchese, è stato ucciso nella stanza della sua matrigna…

Vediamo dunque tutto quello che succederà nelle prossime puntate de La promessa che saranno incentrate appunto sulla ricerca dell’assassino di Tomas. Anche Jana è in prima linea vuole sapere chi ha fatto del male alla sola persona che avrebbe potuto aiutarla nella ricerca di suo fratello.

Tutta la verità sul fratello di Jana

Cruz viene scoperta? Ecco le anticipazioni de La promessa

La notizia di questa svolta nelle indagini, colpisce Cruz di sorpresa, la donna invia immediatamente Petra a ripulire accuratamente la sua stanza. Nel frattempo, Simona viene convinta da Catalina a non lasciare “La Promessa”. La servitù, festeggiando la buona notizia, si unisce a una festa che vede la partecipazione di Catalina. Maria, piena di euforia, raggiunge Jana per raccontarle tutte le novità che si è persa a causa del duro lavoro imposto dalla Marchesa.

Jana cerca ancora la verità sulla morte di Tomas

Tuttavia, proprio in quel momento, Jana viene a sapere che il Sergente e i suoi uomini stanno perquisendo le stanze della servitù. La ragazza si precipita nella sua camera e, mentre muove il letto nel tentativo di recuperare la fede del Signorino Tomas, fa cadere l’arma del delitto che era stata precedentemente messa lì da Petra per incastrarla. Jana nasconde il tagliacarte ritrovato, ma il comportamento sospetto attira l’attenzione del Sergente Funes, che reagisce con violenza e la fa rinchiudere in una stanza per la notte.

Manuel crede a Jana: non è una assassina

Nel frattempo, mentre Funes va a parlare con Cruz e Manuel dell’esito infausto della perquisizione, Manuel si ribella verbalmente all’ispettore per il modo in cui ha trattato Jana. Cruz reagisce male alla difesa di Manuel. Nel frattempo, Leonor dimostra in modo quasi ossessivo il suo amore per Mauro, nonostante lui cerchi in tutti i modi di evitarla, poiché è profondamente innamorato di Teresa.

Il giallo del tagliacarte

La tensione all’interno del palazzo continua a salire quando Petra rivela a Cruz di aver trovato il tagliacarte nascosto da Jana. Simona, sempre più stanca, chiede a Pia di intercedere con la padrona per ottenere un’aiutante di cucina, ma le viene negato. Pia chiede a Cruz di moderare l’abuso di potere di Petra e di assumere un aiutante di cucina per Simona e Candela.

Manuel sposerà Jimena?

Cruz cerca di spingere Manuel a sposare Jimena, al fine di assumere il controllo de “La Promessa”. Nel frattempo, Petra rivela a Pia di sapere che è incinta e che presto prenderà il suo posto come governante. Nel frattempo, Leonor continua ad essere innamorata di Mauro e la servitù scopre che lui è fidanzato da tempo con Teresa, la cameriera personale di Jimena, assunta su richiesta della Marchesa.

Tutto questo e molto altro nelle puntate de La promessa che ci aspettano su Canale 5 dal 5 giugno alle 14,45.