La promessa: il fratello di Jana è ancora vivo? Chi è Marcos? Tutta la verità

Marcos è ancora vivo? Chi è il fratello di Jana lo troverà a La promessa? Ecco tutte le anticipazioni e la verità sull'identità del fratello di Jana

Debutta il 29 maggio 2023 su Canale 5 a nuova soap spagnola La promessa, soap che su La1, sta facendo molto molto bene in termini di ascolti. E Mediaset si aspetta che lo stesso successo arrivi anche in Italia, con la soap scelta appunto per l’estate. La promessa da domani andrà in onda al posto di Uomini e Donne e subito il pubblico di porrà delle domande sulla trama di questa soap: che fine ha fatto il fratello di Jana? E’ ancora vivo? Che ne è stato di Marcos?

La serie inizierà con un flashback nel passato per poi avere un salto temporale di 15 anni circa. Jana oggi è una giovane donna che arriva a La promessa come cameriera ma ha un solo scopo, quello di ritrovare suo fratello. Da sempre crede che il giorno in cui Dolores, la sua mamma, è stata uccisa, suo fratello sia finito nelle mani di un’altra famiglia. Era solo un neonato il fratello di Jana, e lei è sicura che qualcuno lo abbia preso e che lui non conosca la sua vera storia.

Dunque le domande saranno diverse. E se da un lato Jana è convinta di sapere chi sono gli assassini di sua madre e per questo si fa assumere a La promesa, dall’altro, non sa che ne è stato di suo fratello ma ha un unico desiderio: vuole ritrovarlo.

Anche in Italia dunque tutto il pubblico si chiederà: è ancora vivo il fratello di Jana e chi è davvero?

Ovviamente le stesse domande se l’è già poste il pubblico spagnolo. Per cui siamo in grado di darvi delle anticipazioni relative alle puntate de La promessa in onda in estate su Canale 5.

Leggerete spoiler e anticipazioni sulla soap, per cui se non volete conoscere i dettagli su questa nuova soap in onda su Canale 5, allora fermatevi qui e non andate avanti nella lettura.

La promessa: il fratello di Jana è ancora vivo?

La risposta a questa domanda è si, almeno così sembrerebbe…

L’arrivo di Curro, il presunto nipote dei marchesi, a La Promesa, ha sconvolto la vita di tutti gli abitanti del palazzo. A cominciare da Jana e finendo con la marchesa, passando per ciascuno dei servi che hanno dovuto sopportare la sua ostilità e impertinenza, Curro si è ben presto rivelato un despota insensibile e crudele, dal quale è meglio stare alla larga. Ma qual è il legame tra Curro e Jana?

Curro è il vero fratello di Jana?

Curro è esattamente l’opposto di quello che fa Jana. La fanciulla, lungi dal cogliere le allusioni del gentiluomo e tende a lasciarlo solo, ma quando può cerca la minima occasione per avvicinarsi e parlargli. E sappiamo tutti perché: Jana sospetta che Curro possa essere in realtà Marcos, suo fratello scomparso quindici anni fa.

Marcos e Curro sono la stessa persona?

Ricordiamo che Jana è arrivata presso la tenuta La promessa per un motivo molto chiaro, noto solo a lei e a María Fernández: rendere giustizia all’omicidio di sua madre, che era una fanciulla nel palazzo, e trovare suo fratello che è stato rubato quando era solo un bambino.

Curro è violento anche con Jana: può davvero essere suo fratello?

Ma Jana trova molto difficile stabilire un contatto con Curro senza scottarsi, sia emotivamente che fisicamente. Dal loro primo incontro – o meglio, scontro – nell’atrio del palazzo, al tentativo di Curro di picchiarla sulla terrazza vetrata, Jana scopre che il giovane non ha nulla a che fare con l’idea che aveva di suo fratello: un tipo gentile, giovane giusto e allegro. Al contrario, Curro è una persona egoista, strana, che guarda la giovane donna con l’alterigia e il disprezzo tipici di un tiranno.

Chi è davvero Curro?

Tuttavia, anche Curro ha i suoi problemi. Cerca disperatamente apprezzamento da sua zia, Cruz. Per qualche motivo sconosciuto, la Marchesa non lo sopporta, anzi: vede la permanenza di Curro alla Promesa come una procedura sgradevole ma con una data di scadenza. Anche Jana si è resa conto che la donna non vede di buon occhio il giovane nipote e si chiede come mai. Ci potrebbe essere una spiegazione: se fosse suo fratello, avrebbe senso…

Jana scopre se Curro è davvero suo fratello?

Possibile che la Marchesa non sopporti Curro perché non è, in effetti, del suo stesso sangue? Cruz avrà qualcosa a che fare con il sequestro del piccolo Marcos e la morte della madre di Jana? E ancora, fino a che punto Jana è disposta a sopportare l’aggressività del gentiluomo per scoprire la verità? Riuscirà finalmente a convincere Curro ad aprirsi per parlarle?



Questo lo scoprirete nelle puntate de La promessa che vi aspettano su Canale 5 da domani, 29 maggio 2023. La soap andrà in onda dalle 14,45 al posto di Uomini e Donne.