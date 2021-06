Partite in tv oggi Euro 2020, le gare del 12 giugno: dove vedere le gare

Dopo il primo match che si è giocato ieri sera si inizia a fare sul serio con tutte le gare del campionato europeo. Oggi la seconda giornata di Euro 2020 con ben tre partite che saranno trasmesse in diretta il 12 giugno 2021. Si gioca nel primo pomeriggio, alle 18 e poi alle 21 in prima serata. Ma quali sono le gare che vedremo oggi in tv e quali partite vedremo in chiaro? Le gare di Euro 2020 come saprete andranno in onda sui canali Rai, in particolare su Rai 1 e poi anche su Sky. Ci si dividono le gare.

Nel gruppo dell’Italia, che ieri ha stradominato contro la Turchia, mostrando di avere tutte le carte in regola per vincere questo Euro 2020, match d’esordio per il Galles di Gareth Bale e la Svizzera allenata dall’ex laziale Vladimir Petkovic. Per un sabato pomeriggio all’insegna del grande calcio si parte alla grande con la partita in diretta alle 15. Collegamento in diretta su Rai 1 già a partire dalle 14 con il pre-partita, subito dopo il Tg1. Non andrà invece in onda sui canali Rai il secondo match della giornata. La partita Danimarca-Finlandia infatti potrà essere vista a partire dalle 18 solo su Sky. Il grande calcio torna invece nella prima serata di sabato su Rai 1 con la gara che vedrà scendere in campo il Belgio e la Russia per un match molto atteso. La gara andrà in onda sia su Rai 1 che su Sky.

Vediamo quindi uno schema riassuntivo delle partite in tv oggi 12 giugno 2021.

Partite in tv oggi Sabato 12 giugno 2021: le gare in tv

15:00 – Galles-Svizzera: Rai 1 e Sky

18:00 – Danimarca-Finlandia: Sky

21:00 – Belgio-Russia: Rai 1 e Sky

Al momento c’è un solo risultato prima di queste tre gare, quello della nostra nazionale che ieri a Roma, ha battuto per 3 a 0 la Turchia. Appuntamento quindi su Rai 1 e su Sky già dalle 15 per la prima gara di questa seconda giornata di Euro 2020. Non ci resta che augurarvi un buon sabato all’insegna del grande calcio.