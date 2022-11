Niente Domenica IN oggi su Rai 1: c’è il Mondiale

Salta la puntata di oggi 27 novembre 2022 di Domenica IN: domenica dedicata interamente ai mondiali in Qatar

Per Mara Venier un po’ di ferie in questo periodo movimentato per il palinsesto di Rai 1. Il Mondiale entra nel vivo e le gare si spostano anche sulla prima rete ( su Rai 2 c’è anche il tennis da seguire). E così oggi, 27 novembre 2022, non andrà in onda Domenica IN. Chi ci segue del resto lo aveva letto già da settimane, quando vi avevamo parlato del nuovo palinsesto Rai durante i mondiali del Qatar. E avrete anche letto che Mara Venier ha approfittato di questa breve vacanza per godersi dei giorni di riposo lontano dall’Italia. Questa settimana la Venier, in occasione del giorno del Ringraziamento è volata a New York, dove ha festeggiato con tutta la sua famiglia, la festa più importante degli Stati Uniti.

Domenica In non va in onda il 27 novembre 2022

Oggi quindi Domenica In non andrà in onda, prima ancora delle 14 infatti vedremo iniziare le gare della nuova giornata dedicata ai mondiali 2022 in Qatar. Settimana scorsa Domenica In era andato in onda fino alle 15,30 per poi lasciare spazio al calcio. Questa domenica si anticipa e si va avanti per tutto il pomeriggio. Non andrà infatti in onda neppure Da noi a ruota libera, con Francesca Fialdini. Sarà una domenica all’insegna dello sport quella che ci aspetta oggi su Rai 1. Vediamo quindi nel dettaglio il calendario e tutti gli orari di questa domenica mondiale.

Le partite in tv oggi 27 novembre 2022

Si inizia alle 13,45 con la partita che vedrà protagoniste il Belgio e il Marocco. Una partita assolutamente da seguire, visto che la squadra belga è anche tra le favorite per la vittoria del mondiale di calcio. Alle 16,30 dopo la gara, andrà in onda Bobo Tv, che ieri invece era stato sospeso per rispetto di quanto sta succedendo a Ischia.

E sempre per il gruppo F, scenderanno in campo intorno alle 16,45 Canada e Croazia. Anche questa gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Il pomeriggio per il pubblico di Rai 1 proseguirà con il TG 1 e poi alle 20 il match certamente più atteso di questa giornata. Per il gruppo E scendono in campo la Spagna, che ha fatto il miglior esordio in Qatar con ben 7 gol e la Germania. Spagna-Germania sarà in diretta dalle 20 su Rai 1. La domenica dedicata ai mondiali proseguirà poi in prime time con Il circolo dei mondiali.