Mara Venier in vacanza a New York salta Domenica In

Mara Venier è volata a New York con le persone più care, è in vacanza senza Domenica In

Mara Venier è al settimo cielo, è in vacanza con la sua famiglia e niente la rende più felice. Desiderava volare a New York e l’ha fatto ed è da Times Square che scatta la più classica delle foto. Tutti le augurano di divertirsi ma il suo pubblico resta senza Domenica In. Di certo non è colpa di Mara Venier: Domenica In il 27 novembre non andrà in onda per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, una vera tristezza considerando che l’Italia non partecipa. Mara Venier approfitta della pausa e si regala una bella vacanza, con lei come sempre c’è l’adorato nipotino Iaio e ovviamente anche la sua mamma e il suo papà. Il gruppo è ben più numeroso, la conduttrice si sposta generando sempre grande allegria. Nicola Carraro però resta a casa, le sue vacanze sono a Santo Domingo o in Toscana, ogni tanto va a Milano ma tra i grattacieli di New York lui non c’è.

Mara Venier con il piccolo Claudio a New York

La camera d’albergo con vista su Times Square e Mara Venier si gode tutto l’entusiasmo della nuova vacanza, tutto lo stupore del suo nipotino e la serenità che le regalano anche il figlio Paolo Capponi e la nuora, Valentina. Qualche giorno a New York e poi sarà ancora più carica per tornare ai suoi impegni, non solo le puntate di Domenica In.

Mara Venier è anche protagonista dello spot realizzato dalla Rai in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre. “Trovare il coraggio di raccontare. Prima che sia troppo tardi. Numero antiviolenza 1522 – Se pensi di esserne vittima chiama il numero 1522, prima che sia troppo tardi” è il messaggio dello spot. La conduttrice ha di recente raccontato la sua drammatica esperienza con un ex compagno violento.