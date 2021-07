E’ morta Raffaella Carrà, il messaggio di Sergio Iapino sconvolge tutti

La morte di Raffaella Carrà arriva inaspettata, assurda ma purtroppo è vera. La conduttrice, ballerina, cantante, l’artista che abbiamo adorato e che non potremo mai dimenticare ci lascia a 78 anni. Eravamo in attesa sempre e ancora di vederla in tv e invece arriva la notizia peggiore: Raffaella Carrà è morta e con lei va via tanto. E’ Sergio Iapino a dare la triste notizia con un messaggio che si aggiunge al dolore dei cari nipoti di Raffaella, agli amici di una vita, ai collaboratori più stretti. Raffaella Carrè è morta e in un attimo risulta tutto così difficile, perché sembrava immortale, sembrava non dovesse mai arrivare questo momento, perché il mondo dello spettacolo perde anche lei e non era pronto a un altro addio, al suo addio.

IL MESSAGGIO DI SERGIO IAPINO, LA MORTE DI RAFFAELLA CARRA’

Si erano amati, poi separati ma sempre uno accanto all’altra. Non poteva essere che Sergio Iapino a dare l’annuncio più brutto, quello dell’addio alla sua Raffaella Carrà: “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. La Carrà si è spenta alle 16:20 di oggi, si apprende che era malata da qualche tempo ma sono parole che sorprendono tutti.

E’ una notizia degli ultimi minuti, ed è per questo che non si conoscono ancora i dettagli sulle sue esequie, quando ci saranno i funerali, come e dove tutti potranno portarle un fiore, dirle grazie per ciò che ha donato in tanti anni di spettacolo, in tv, da sempre, da quando lo schermo era in bianco e nero e la sua risata restava per sempre inconfondibile, limitatissima. In molti non riescono a credere che la notizia sia vera, la Carrà e nessuno dei suoi amici e stretti collaboratori avevano lasciato intendere che stesse male.