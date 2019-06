Kate Middleton più elegante che mai alla parata ricicla un altro abito (Foto)

Ancora un altro abito riciclato per Kate Middleton ma perfetta come sempre ha sorriso tutto il tempo alla parata Beating Retreat a Londra (foto). E’ stata lei la regina dell’evento tra musica, cannoni e fuochi d’artificio. Abito e cappotto color crema ed ancora una volta la moglie del principe William è risultata impeccabile, in più i capelli raccolti le hanno dato l’aria da vera sovrana ma non è tutto. A impreziosire il look di Kate Middleton ci hanno pensato i gioielli. Preziosissimi orecchini di perle, diamanti e oro e inoltre la spilla trifoglio irlandese di Cartier. Dettagli ma importanti che tutti hanno notato. Sarà anche riciclato l’abito indossato per la spettacolare parata dalla Middleton ma è un vestito firmato Catherine Walker, abbinato alle décolletées Gianvito Rossi. Siete curiosi di sapere quando e quante volte Kate Middleton ha proposto questo outfit?

KATE MIDDLETON ESPERTA IN ABITI RICICLATI, REGINA ANCHE IN QUESTO

Ormai è nel suo stile indossare gli abiti più volte nelle varie occasioni pubbliche. La duchessa di Cambridge è capace con poco di inventare un nuovo outfit, basta un dettaglio ed è diverso. Lo stesso look dell’ultima parata l’ha scelto già nell’ottobre del 2016 quando si trovava in Canada con William. Abito già visto anche nel 2017 alle celebrazioni pasquali a Windsor. Occasioni diverse, anni diversi, beata lei che fisicamente è sempre uguale anche dopo tre parti, anzi sembra che alcuni abiti li abbia addirittura fatti restringere.

Intanto, si attende anche il ritorno di Meghan Markle, infatti dopo la parata Beating Retreat, ci sarà la parata per il compleanno della regina, l’8 giugno. In questa occasione dovrebbe tornare in scena anche la moglie del principe Harry. Sono tutti in attesa di scoprire anche i prossimi look ma c’è chi dice che ci potrebbe essere un colpo di scena e ancora l’assenza dell’ex attrice.