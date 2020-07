Vasca idromassaggio, un piacevole momento da dedicare a sé stessi

La vasca idromassaggio è l’accessorio ideale per chi desidera godere di un momento di totale relax e tranquillità, magari al termine di una giornata di lavoro o nel corso di una serata libera da impegni. Avere una vasca idromassaggio in casa oggi non è più un privilegio o un lusso riservato a pochi: chiunque può dotare il proprio bagno di una vasca accogliente, confortevole e dotata di funzionalità complesse e particolari, e provare ogni giorno l’emozione di una spa.

Questo tipo di vasca non è da installare necessariamente in bagno, in base alle preferenze personali e alla disponibilità di spazio nella propria casa, è possibile collocarla, ad esempio, in una mansarda, su un terrazzo coperto, perfino in giardino, se l’ambiente lo permette.

Se vuoi vivere ogni giorno il piacere del relax tra le mura della tua casa, regalati una vasca idromassaggio Importforme : lo store online dedicato esclusivamente all’arredobagno e agli accessori per casa e giardino ti offre un vasto assortimento di vasche idromassaggio della migliore qualità.

Sono disponibili vasche semicircolari, vasche rettangolari, minipiscine che permettono di accogliere anche due o più persone, vasche dotate di impianto di cromoterapia, vasche idromassaggio con box doccia integrato e con tanti altri modelli che garantiscono un’esperienza piacevole e avvolgente.

Perché installare una vasca idromassaggio in casa

L’idromassaggio non è solo un piacere, ma è prima di tutto una fonte di benessere e di armonia psicofisica. Immergersi nell’acqua alla temperatura giusta, piacevolmente mossa dai molteplici getti, offre una sensazione unica, stimola la circolazione, tonifica i muscoli e migliora notevolmente l’umore.

Grazie a Import For Me, la vasca idromassaggio non rappresenta più un costo spesso impossibile da sostenere, ma è disponibile a prezzi vantaggiosi e in una vasta gamma di varianti. È possibile scegliere anche una vasca dotata di sistema di riscaldamento integrato, ideale per mantenere sempre l’acqua alla temperatura preferita, oppure una versione comprensiva di colonna doccia, cabina e sauna / bagno turco con diffusore di aromaterapia.

Avere a disposizione una vasca idromassaggio in casa significa poter usufruire in qualsiasi momento di una fonte di benessere molto gradevole e rilassante.

Funzioni e benefici di una vasca idromassaggio

In base al modello scelto, una vasca idromassaggio, oltre alle tradizionali bollicine che rendono l’acqua piacevolmente mossa, può essere dotata di funzionalità e accessori diversi, al fine di rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e salutare.

L’idromassaggio permette di godere di tutti i benefici effetti del movimento dell’acqua sul corpo: riduce le sensazioni negative causate dallo stress e dalle tensioni, rende il corpo più tonico e levigato, contrasta i problemi più diffusi come i dolori reumatici e articolari, e contribuisce a regolarizzare la pressione e a stimolare la circolazione.

Le ulteriori possibilità di ricorrere alla cromoterapia, grazie alla presenza di un bellissimo gioco di luci colorate, e all’aromaterapia, e di farsi accompagnare dalla propria musica preferita amplificano gli effetti benefici apportati dall’idromassaggio, trasformandolo in un momento piacevole e ideale per ritrovare l’armonia interiore e il perfetto equilibrio tra corpo e mente.