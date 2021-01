Modelli di bilancia da acquistare: consigli utili per non sbagliare

Con la fine delle feste natalizie per molti è sicuramente arrivato il momento di rimettersi in forma. Chi non ha un po’ esagerato in questi giorni? Adesso però bisogna rifarsi con una dieta sana ed equilibrata ed il giusto movimento. Ovviamente è sempre importantissimo tenere sott’occhio il peso per capire i progressi per cui se non avete una bilancia pesa persona è senz’altro il momento di acquistarne una. In questo articolo vi mostreremo alcune delle bilance che si possono acquistare su Amazon con un ottimo rapporto qualità prezzo. Andiamo a vedere subito qualche piccolo consiglio.

Bilancia pesa persona: ecco i modelli da acquistare su Amazon

Laica PS2020: è una delle più economiche, cosa 10,99 euro ed è meccanica. Ha un quadrante di facile lettura e una pratica rotella di azzeramento. Per chi ama la bilancia vecchio stile, questa è davvero perfetta anche perchè non prevede chiaramente l’utilizzo di batterie.

Amazon Basics: è una bilancia per il peso corporeo con i tasti di spegnimento e accessione automatici. I materiali sono il vetro temperato e la plastica e il costo è di 19,79 euro nel colore bianco sporco. Display digitale retroilluminato con grandi numeri per una lettura facile. Con sensori smart ad alta precisione con calcolatore di indice di massa corporea (IMC).

Tanita BC-545N: è una delle più professionali presenti in store e arriva a 150 kg. Ha 4 batterie AAA incluse, un display a colori ad alta risoluzione, un sistema di valutazione che fornisce informazioni sullo stato di avanzamento della forma fisica. Inoltre è pure utile per la misurazione muscolare e percentuale di grasso per braccia, gambe e zona del tronco. Il prezzo di vendita attuale è di 179 euro. Include una scheda SD per memorizzare e trasferire i dati sul proprio PC.

Bilancia pesa persona SENSSUN: è sincronizzata con le app di fitness – Senssun Life e sincronizza i dati su le app di fitness più diffuse come, per esempio, Apple Health, Google Fit e Fitbit. Funziona con Bluetooth 4.0 ed è disponibile in tanti dinamici colori (blu, rosso, arancione, rosa e bianco). Il prezzo su Amazon è di 19,99 euro.

Medisana PSD 40461: con il suo stile un po’ vintage, ha un funzionamento semplice e meccanico. Non ha bisogno di batterie ed è pratica ma soprattutto molto resistente. Si può acquistare ad un prezzo di 48,78 euro. Stile retro: tornate all’anno 1960. La bilancia pesapersone analogica è disponibile in un design retro senza tempo e si adatta perfettamente per misurare con stile il peso. Nota: salire solo a piedi nudi. Pesarsi solo su fondi piani e duri. I primi risultati possono essere divergenti, visto che la bilancia deve calibrarsi.

