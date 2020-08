Quando pesarsi: i trucchi per avere la cifra veritiera dalla bilancia

Qual è il momento giusto per pesarsi? Quando si decide di perdere peso e di iniziare una dieta è bene tenere monitorati i traguardi raggiunti. Ma come capire quando pesarsi per avere il risultato reale senza commettere errori? La bilancia non deve di certo diventare un’ossessione, ma deve semplicemente rappresentare lo strumento giusto per aiutarci a capire quali sono i progressi fatti in questo percorso. Vediamo ora insieme come capire quando pesarsi senza commettere errori.

QUANDO PENSARSI, COME CAPIRE QUAL È IL MOMENTO GIUSTO PER AVERE UN RISULTATO VERITIERO

Per ottenere un risultato veritiero dalla bilancia quando si porta avanti una dieta è necessario comprendere quando è il momento giusto per pesarsi. Sicuramente si vedranno i risultati se a un’alimentazione equilibrata si associa un esercizio fisico costante. Dunque, è necessario portare avanti un percorso per ben preciso, aiutati da un nutrizionista. Per capire quando è il momento giusto per pesarsi è necessario sapere in quale fascia di peso accettabile ci si trova, tenendo conto dell’età e dell’altezza. Sicuramente se conosciamo il nostro peso su base settimanale diventa più semplice tenere traccia di ciò che mangiamo. Pesarsi permette, infatti, di calcolare l’indice di massa corporea. Ma quali sono i trucchi per pesarsi in modo corretto?

Tenete traccia di tutti i cali o gli aumenti di peso . In questo modo sarete più motivati a continuare a seguire la dieta.

. In questo modo sarete più motivati a continuare a seguire la dieta. Non bisogna concentrarsi in modo ossessivo sulla cifra riportata sulla bilancia. Infatti, il peso può variare da 2 o 3 kg in più o in meno, per diversi fattori, come l’idratazione, il tipo di cibo che avete consumato, lo stress e il ciclo femminile.

riportata sulla bilancia. Infatti, il peso può variare da 2 o 3 kg in più o in meno, per diversi fattori, come l’idratazione, il tipo di cibo che avete consumato, lo stress e il ciclo femminile. Non esiste il peso ideale : gli esperti preferiscono parlare di peso forma o peso equilibrato.

: gli esperti preferiscono parlare di peso forma o peso equilibrato. Il peso non rispecchia in realtà la linea di una persona . Non pesatevi quando avete le mestruazioni. In questi giorni, si accumula più liquido e quindi è sconsigliato pesarsi in questo periodo del mese, in quanto il dato ottenuto dalla bilancia potrebbe non essere quello reale.

. Non pesatevi quando avete le mestruazioni. In questi giorni, si accumula più liquido e quindi è sconsigliato pesarsi in questo periodo del mese, in quanto il dato ottenuto dalla bilancia potrebbe non essere quello reale. La pesatura deve essere effettuata sempre alla stessa ora del giorno . Una volta a settimana è sufficiente.

. Una volta a settimana è sufficiente. La pesatura deve essere eseguita preferibilmente senza indumenti.

Questi sono i trucchi per pesarvi in modo corretto. Ovviamente cercate di mantenere uno stile di vita sano, con una dieta equilibrata ed esercizio fisico.