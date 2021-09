La spesa perfetta a settembre: cosa comprare

Settembre è arrivato e tocca salutare l’estate. Iniziano ad arrivare così le giornate fresche, che permettono di dimenticare il caldo estivo. Non troveremo dei cambiamenti solo nel clima, ovviamente. Anche frutta e verdura di stagione saranno diverse da quelle dei mesi scorsi. Prima di procedere con la spesa, è bene tenere a mente tutto ciò che non può assolutamente mancare sulle nostre tavole. Ci sono degli alimenti a cui non dobbiamo rinunciare in questo periodo dell’anno, dai quali possiamo ottenere proprietà benefiche e nutritive. Vediamo ora insieme cosa comprare nel mese di settembre tra la frutta e la verdura di stagione.

Frutta e verdura di stagione a settembre: la spesa perfetta

Cosa inserire nel carrello della spesa a settembre? Come ogni anno, passato agosto, tornano sulle nostre tavole i sapori autunnali, mentre continuano a esserci comunque quelli estivi. C’è una vasta scelta tra frutta e verdura di stagione, ricche di vitamine e proprietà antiossidanti. Questi componenti aiutano la mente e il corpo ad affrontare questo periodo dell’anno, durante il quale le temperature iniziano ad abbassarsi, con energia. Ma quali sono gli alimenti che non dobbiamo dimenticare di inserire nel carrello della spesa a settembre?

Per quanto riguarda la frutta sulla nostra tavola non deve mancare l’uva, grande protagonista dell’autunno, che ha la capacità di regolare l’intestino e la diuresi. Non solo, agisce disintossicando e depurando l’organismo. La sua buccia contiene una buona percentuale di melatonina, perfetta per combattere lo stress. Oltre ciò, regola i ritmi legati al sonno e aiuta a sentirsi in forma. Questo periodo è perfetto per chi ama i fichi, ideali per preparare la marmellata invernale. Non possiamo non citare le mele. Le prime di settembre sono davvero gustose e le proprietà benefiche sono davvero tante. “Una mela al giorno toglie il medico di torno”, dice il famoso detto. Non dimentichiamo il kaki, frutto gustoso e colorato che va consumato usando il cucchiaino. Inserite nel carrello della spesa la pera, un alimento dalle svariate proprietà. Infatti, è ricca di vitamine, sali minerali e fibre. Un altro frutto molto amato del periodo è il melograno, ricchissimo di antiossidanti, vitamine C, K, B, proteine e potassio. Infine, vi segnaliamo la pesca, il limone, la mandorla e il lampone.

Per quanto riguarda la verdura, tutta ricca di proprietà benefiche e nutritive, troviamo finocchi, bietole, rape, cavolfiore, sedano, mais, porro, cavolo verza, cavolo cappuccio, zucca, menta, ortica e patate.