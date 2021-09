Si sente spesso parlare di pulizie di primavera ma anche l’autunno ha la sua speciale lista di cose da fare, in casa e in giardino. In vista dell’arrivo dell’inverno, infatti, è consigliabile portarsi avanti con alcuni lavoretti che risultano ancora fattibili nei mesi di ottobre e novembre. Ma non solo. Dopo una estate passata magari fuori casa, è arrivato il momento di fare dei controlli per capire se davvero è tutto in ordine. Tra l’altro possiamo anche approfittare dell’assenza dei bambini in casa, visto che vanno a scuola, per dedicarci anche ai loro spazi.

Scopriamo allora qual è la checklist dei lavori da fare in casa in autunno, per rendere la vostra abitazione più splendente che mai e pronta ad affrontare i mesi invernali! Pronti e pronte per iniziare?

La checklist perfetta per le pulizie di casa in autunno

La cosa più urgente da fare è quella di sistemare gli spazi esterni che in estate avrete impreziosito con sedie, sdraie, tavolini. In autunno è necessario pulire e riporre gli arredi da esterno in modo da evitare che il freddo e la pioggia dei mesi invernali possano sciuparli. Già questo è un lavoro che vi porterà via un bel po’ di tempo, quindi il consiglio è quello di organizzarvi con un po’ di anticipo in modo da non essere costretti a fare le corse. Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che possiamo fare nel mese di settembre e non solo.

Pulire il giardino e i percorsi da foglie e rami secchi e le grondaie da fogli e detriti di vario tipo sono cose da fare in vista dell’inverno. Questi sono essenzialmente i lavori da fare per quanto riguarda lo spazio esterno alla casa.

Dentro, invece, l’elenco comprende ovviamente lavori di pulizia decisamente diversi. A quali dare precedenza? Dipende ovviamente da quelle che sono le vostre priorità: i lavori di pulizia da fare in autunno sono tanti ma non è detto che siano tutti necessari! Per cui scegliete quelli che più sono urgenti per voi e procedete.

Partiamo dal bagno, dove l’arrivo dell’autunno coincide con una bella ripulita di trucchi e prodotti usati per l’estate. Gettate quelli scaduti in modo da poterne comprare di nuovi! In cucina, potrete pulire pavimenti e contatori ma anche frigorifero e freezer con un detergente delicato che tolga qualsiasi segno di sporco. Potreste poi approfittare di questa stagione per pulire a fondo forno, fuochi e cappa. Ancora, potreste fare un bel controllo delle stoviglie magari provvedendo alla sostituzione di quelle vecchie o in qualche modo danneggiate.

In camera da letto, è tempo di lavare copri materasso e le eventuali parti in tessuto del letto e di lavare e mettere nei sacchi appositi le coperte più leggere che tanto non userete più. Portatevi avanti anche con il cambio di stagione, vi sarà molto utile! E proprio perché l’inverno è vicino, ecco altre pulizie considerate necessarie. In ordine: controllare la caldaia e il tiraggio dei camini, controllando anche l’emissione fumi, pulire il caminetto, riporre e pulire le tende esterne.