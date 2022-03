Lavatrice e acqua ossigenata: i trucchetti che non immaginereste per un bucato al top

Al giorno d’oggi igienizzare ogni cosa ha sicuramente preso una importanza maggiore rispetto a qualche anno fa. Ma ovviamente, non dobbiamo avere questo genere di accortezza solo per via dei virus, soprattutto se in casa abbiamo dei bambini. Fare lavatrici per igienizzare e rendere puliti i capi d’abbigliamento o altri tessuti che indossiamo o abbiamo in giro per casa è davvero all’ordine del giorno. Ma a proposito di lavatrici e di pulizie e igienizzazioni varie ed eventuali, vogliamo svelarvi un trucchetto a cui forse non avevate mai pensato… Avete idea di che cosa può fare l’acqua ossigenata se utilizzata correttamente nell’elettrodomestico? Cercheremo di scoprirlo insieme proprio qui di seguito. E qualcuno di voi potrebbe rimanere davvero sorpreso. Avreste mai pensato di usare l’acqua ossigenata per la lavatrice e per il bucato? A quanto pare, funziona!

A cosa serve l’acqua ossigenata in lavatrice: ecco che cosa possiamo fare

Sappiamo bene che l’acqua ossigenata ha delle molteplici proprietà e non serve solo per disinfettare una ferita. Infatti ha anche: proprietà sbiancanti, igienizzanti e disinfettanti. Proprio per questo motivo in tanti la utilizzano anche quando fanno la lavatrice. Ovviamente siamo parlando di un prodotto a concentrazione bassa e cioé in volumi compresi tra i 10 e i 12 al massimo perché altrimenti risulterebbe essere un prodotto tossico. Proprio per questo motivo il consiglio è quello di acquistare dell’acqua ossigenata diluita al 3% o al 3,6%. Ma cerchiamo di venire al dunque per vedere come utilizzarla in lavatrice e perché.

Acqua ossigenata e pulizie: tutti i consigli su come utilizzare questo prodotto nel vostro elettrodomestico

Se la lavatrice emette dei cattivi odori perché magari la utilizzate da tantissimi anni senza averla mai igienizzata adeguatamente, un ciclo di lavaggio a vuoto a 60 gradi con una tazzina di acqua ossigenata eliminerà i cattivi odori che erano diventati così sgradevoli. Per altro in questo modo riuscirete anche ad igienizzare molto bene l’elettrodomestico che risulterà disinfettato. La vostra lavatrice ha della muffa? Se è così l’acqua ossigenata potrebbe tornarvi nuovamente utile. Servirà il sale grosso e il bicarbonato in parti uguali, per poi aggiungere man mano dell’acqua ossigenata fino a creare un composto cremoso e da applicare direttamente sulle zone interessate della vostra lavatrice. Ovviamente questi trucchetti serviranno in casa di piccole macchie, se invece il problema vi sembra più impegnativo, allora vi consigliamo di rivolgervi sempre a un esperto che possa trovare per voi tutte le soluzioni del caso.

E ancora un altro consiglio: l’acqua ossigenata può essere utilizzata in lavatrice per sbiancare il bucato. In questo caso, dobbiamo diluire 1 cucchiaio di acqua ossigenata in mezzo bicchiere di acqua. Versate la soluzione ottenuta nel cestello della lavatrice prima di mettere gli indumenti. Aggiungete il sapone di Marsiglia e avviate il ciclo di lavaggio. Il gioco è fatto. Usate pure questi trucchi, ma senza esagerare.