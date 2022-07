Come usare in casa l’Aceto: mille modi per utilizzarlo

Non avete voglia di spendere molti soldi per comprare detersivi e preferite usare qualcosa di facilmente reperibile che non faccia neppure male all’ambiente, e rispetti la natura? Bene allora, potrete usare l’aceto che h tutte queste caratteristiche ed è perfetto. Con l’aceto infatti, puliamo la casa ma non solo. Sono tantissimi gli usi che si possono fare dell’aceto. Mille modi di usarlo in casa.

L’aceto – liquido acido ottenuto grazie all’azione di batteri Gram-negativi del genere Acetobacter – è un ottimo alleato in casa. Oggi vi illustreremo alcuni modi in cui poter usufruire dell’aceto in cucina e non solo: l’aceto, infatti, è molto utile anche per mantenere l’igiene della casa e per la cura ed il benessere del nostro corpo. Vediamo, quindi, insieme i mille pregi di questo prodotto naturale, economico ed ecologico.



1. Bucato

Per quanto riguarda la pulizia della biancheria, l’aceto può essere utilizzato come smacchiatore ed ammorbidente: aggiungendolo in lavatrice durante l’ultimo risciacquo, infatti, aiuterà a far durare di più il colore dei capi di abbigliamento. Inoltre, aiuta a sgrassare, disinfettare e profumare la biancheria, oltre che essere di aiuto fungendo come anticalcare per la lavatrice e a risolvere i problemi delle macchie di sudore o di fango.

2. Cattivi odori

L’aceto è, inoltre, utile per eliminare odori sgradevoli come quello, ad esempio, della vernice, del fumo o dell’aria viziata: basta lasciare dei contenitori di aceto nella stanza in questione. Ottimo anche per togliere l’odore della candeggina dalle mani, sfregandole con aceto, acqua calda e sale.

3. Bagno

L’aceto può essere usato anche per rimuovere il calcare dai rubinetti, dal soffione della doccia e dai sanitari, oltre che per pulire le pareti del box doccia e la tenda di plastica, dato che disinfetta e previene anche il formarsi della muffa. L’aceto si può utilizzare anche per liberare degli scarichi ostruiti – come quello del lavandino, ad esempio – dove si può versare circa mezzo litro di aceto puro per lasciarlo agire qualche ora, sciacquando poi con acqua calda.

4. Cucina

Le incrostazioni di calcare dell’acciaio inox possono essere eliminate con l’aceto, che sgrassa, igienizza e deodora: può essere, infatti, utilizzato su forno, lavastoviglie, frigorifero, stoviglie e via dicendo.

Se avete pentole con il fondo bruciato versate al loro interno l’aceto puro fino a coprire il fondo e mettete sul fuoco per qualche minuto; togliete dal fuoco, lasciate raffreddare e passate con una spugna

5. Capelli

L’aceto è ottimo anche da frizionare sulla cute, dopo lo shampoo: aiuta, infatti, a proteggere la chioma dai pidocchi, oltre a regalare lucentezza e morbidezza.

6.Pulizia dei vetri

Per togliere gli aloni da vetri e specchi e pulire le superfici lavabili della casa, preparate una soluzione con: 150 millilitri di aceto di vino bianco e 250 millilitri di acqua distillata.

7.Per pulire i pavimenti

Per i pavimenti, aggiungete un bicchiere di aceto all’interno del secchio e procedete con le pulizie. L’aceto non va utilizzato su pavimenti di marmo, travertino e parquet.