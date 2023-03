Cattivi odori in cucina: 5 rimedi naturali per eliminarli

Come possiamo combattere i cattivi odori che si formano in cucina per via del cibo ma non solo? Tutti i rimedi

Ci possono essere diversi motivi per cui in cucina ci sono spesso cattivi odori. Rifiuti: i rifiuti alimentari possono generare cattivi odori se non vengono smaltiti regolarmente. Inoltre, se la spazzatura viene lasciata fuori per troppo tempo o se i rifiuti organici vengono gettati in un bidone senza copertura, questi possono attirare mosche e altri insetti che possono peggiorare l’odore. Quando si cucina, possono essere sprigionati odori forti e persistenti come quello di cipolla, aglio, fritto, pesce e carne, che possono permanere nell’aria e sui tessuti della cucina. Scarichi intasati o sporchi possono causare cattivi odori nella cucina. Questi odori possono provenire dai lavandini, dal lavastoviglie o dallo scarico del lavello. Il frigorifero può accumulare odori sgradevoli se gli alimenti vengono lasciati scadere o se si accumula condensa.

La cucina è il luogo della casa dove più degli altri si concentrano i cattivi odori, ma come fare per combatterli? Esistono alcune accortezze da adottare per avere una cucina sempre impeccabile e profumata e combattere i cattivi odori che possono arrivare dal frigorifero, dal forno o da altri punti della cucina. Vediamo insieme come combatterli con poche piccole accortezze e utilizzando ingredienti naturali.

Come combattere i cattivi odori in cucina





Il frigorifero è sempre molto noioso da pulire, solitamente perché, proprio perché si tratta di un’operazione un po’ complessa, spesso si rimanda e ci si ritrova a dover pulire con molto impegno per riuscire ad eliminare ogni residuo che al suo interno si deposita. Per pulire il frigorifero potete usare acqua e aceto come detergente fai da te per gli scaffali e la vaschetta. Un bicchierino di bicarbonato in un angolo oppure del caffè in una vaschetta poi aiutano ad assorbire i cattivi odori. Acqua e aceto vanno bene anche per pulire il forno. Per eliminare dal forno i cattivi odori potete anche mettere al suo interno un infuso ottenuto con la buccia del limone.

Se dopo aver cucinato poi la vostra cucina è invasa dalla puzza di fritto, oltre ad aprire la finestra per favorire il ricambio d’aria, potete mettere a bollire in un pentolino dell’acqua con aceto o bucce d’arancia. Preventivamente invece, prima quindi di friggere, potete mettere nella padella una buccia di limone oppure una fettina di mela per limitare l’odore.

Anche dalla lavastoviglie possono uscire cattivi e sgradevoli odori. Per evitare che ciò accada dobbiamo stare molto attenti al fatto che al suo interno non siano rimasti piccoli residui di cibo, in caso eliminarli e lasciar fare all’elettrodomestico un lavaggio a vuoto con aceto e bicarbonato in modo che questi la possano pulire e assorbire i cattivi odori. Un buon odore di pulito è caratteristico di una casa igienizzata e curata e pulire a fondo le piastrelle ogni tanto, per quanto noioso aiuta!

Infine, ultimo ma non meno importante, spesso la casa, e soprattutto la cucina, non hanno un buon odore a causa della puzza delle sigarette. Se siete fumatori e volete una casa profumata quindi, oltre a valutare l’idea di smettere, potete usare l’accortezza di svuotare e lavare sempre il posacenere e lasciare al suo interno un bicchierino con dell’aceto che assorbirà il cattivo odore.

5 rimedi per eliminare i cattivi odori in cucina

ecco alcuni rimedi per eliminare i cattivi odori in cucina:

Aceto bianco: l’aceto bianco può essere utilizzato per rimuovere gli odori persistenti. Basta mescolare parti uguali di aceto e acqua in una bottiglia spray e spruzzare la soluzione sugli oggetti e sulle superfici dove si avvertono gli odori. Bicarbonato di sodio: il bicarbonato di sodio può essere utilizzato per assorbire gli odori sgradevoli dal frigorifero. Metti una piccola scodella di bicarbonato di sodio all’interno del frigorifero per assorbire gli odori. Succo di limone: il succo di limone può essere utilizzato per eliminare gli odori di pesce dalle mani. Spremi del succo di limone sulle mani, strofina bene e poi risciacqua con acqua. Carbone attivo: il carbone attivo è un ottimo assorbitore di odori. Metti alcuni pezzi di carbone attivo in una scodella e posizionalo nella cucina per eliminare gli odori sgradevoli. Oli essenziali: gli oli essenziali possono essere utilizzati per eliminare gli odori in modo naturale. Metti qualche goccia di olio essenziale (come ad esempio quello di lavanda o di menta) in una bottiglia spray con acqua e spruzzalo nella cucina.

Inoltre è bene sempre se possibile cambiare aria in cucina, usare la cappa che ci aiuta molto soprattutto se i cattivi odori derivano da quello che abbiamo cucinato. E poi possiamo usare anche le candele mangia odori mentre cuciniamo, anche queste possono essere molto utili.