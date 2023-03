Scrub viso naturale 5 ricette per preparalo in casa

Come preparare uno scrub per il viso allo zucchero di canna, in modo naturale, facile, veloce ed economico. Ben 5 suggerimenti per fare uno scrub per il viso in casa

Avete mai provato a fare uno scrub in casa? E’ davvero semplicissimo e spesso, visto che il prezzo di un scrub buono è molto alto, si può risparmiare facendo la giusta dose settimanale con una ricetta homemade. Per questo oggi abbiamo deciso di darvi innanzo tutto un ricetta base per lo scrub viso da fare in casa e poi altri 5 suggerimenti per 5 scrub da fare in casa. Rinnovare la pelle del viso con uno scrub del tutto naturale, è possibile utilizzando lo zucchero di canna. Volete una pelle luminosa e morbida? La bella stagione si avvicina sempre di più, ed è necessario rimettere in forma la pelle del viso, a seguito di una stagione invernale rigida, in cui il fondotinta è stato un ottimo alleato per le donne. Tra poco però la pelle del viso sarà scoperta per via dell’estate, ed è importante rimetterla in forma per quel momento. E’ possibile farlo attraverso questo scrub per il viso naturale, a base di zucchero di canna. Non sarà difficile reperire gli ingredienti necessari per preparare questo scrub, in quanto vi basterà aprire la credenza della cucina. Perché utilizzare lo zucchero di canna per uno scrub al viso? Esso ha proprietà esfolianti naturali. Inoltre, unito agli altri ingredienti, cioè alla vaniglia, al miele e all’olio d’oliva, completerete il trattamento rispettivamente donando un buon profumo alla pelle, idratandola, e facendo agire su di essa un antibatterico naturale.

Come preparare in casa lo scrub con lo zucchero di canna

Vediamo quindi come si prepara lo scrub al viso naturale allo zucchero di canna.

Ingredienti:

2 tazze di zucchero di canna

1/4 di tazza di miele

1/2 tazza di olio di oliva

1 cucchiaio di vaniglia

Preparazione:

Unite tutti gli ingredienti e mescolateli fino ad ottenere una “pappa” pressoché omogenea. Se non utilizzate immediatamente lo scrub così ottenuto, rimescolatelo poco prima dell’applicazione, in quanto questi ingredienti tendono a separarsi.

Applicazione:

Prima di procedere con l’applicazione dello scrub per il viso allo zucchero di canna, inumidite la pelle. Potete dunque procedere mettendo lo scrub sul viso. Lasciatelo agire per un periodo di tempo di circa 15 minuti.

Rimozione:

Per togliere lo scrub, utilizzate l’acqua calda.

Questo scrub a base di zucchero di canna, può essere applicato una volta a settimana. Prepararlo è facile, veloce e molto economico, e il risultato sarà pari a quello ottenuto andando presso un centro estetico.

Oltre a questa ricetta, abbiamo deciso di darvi altri 5 suggerimenti per lo scrub da fare in casa, un ottimo scrub per il viso.

Scrub allo zucchero e miele: mescolare 1 cucchiaio di zucchero bianco o di canna con 1 cucchiaino di miele. Massaggiare delicatamente il composto sul viso umido con movimenti circolari, evitando il contorno occhi. Risciacquare con acqua tiepida. Scrub all’avena e yogurt: mescolare 1 cucchiaio di farina d’avena con 1 cucchiaio di yogurt naturale. Applicare il composto sul viso umido e massaggiare delicatamente con movimenti circolari, evitando il contorno occhi. Risciacquare con acqua tiepida. Scrub all’olio di cocco e zucchero di canna: mescolare 1 cucchiaio di olio di cocco con 1 cucchiaio di zucchero di canna. Massaggiare delicatamente il composto sul viso umido con movimenti circolari, evitando il contorno occhi. Risciacquare con acqua tiepida. Scrub al sale marino e limone: mescolare 1 cucchiaio di sale marino con il succo di mezzo limone. Massaggiare delicatamente il composto sul viso umido con movimenti circolari, evitando il contorno occhi. Risciacquare con acqua tiepida. Scrub alla caffeina e olio di oliva: mescolare 1 cucchiaio di caffè macinato con 1 cucchiaio di olio di oliva. Massaggiare delicatamente il composto sul viso umido con movimenti circolari, evitando il contorno occhi. Risciacquare con acqua tiepida.

Ricorda che lo scrub dovrebbe essere usato con moderazione, preferibilmente una o due volte alla settimana, in modo da non irritare la pelle. Inoltre, prima di utilizzare uno scrub fatto in casa, è sempre importante fare una prova su una piccola area della pelle per verificare che non ci siano reazioni allergiche.