Ricetta burrocacao: la ricetta per farlo in casa

Due ricette per preparare in casa il burrocacao per le nostre labbra: ecco come fare

Il burrocacao per labbra è un prodotto per la cura delle labbra che contiene principalmente burro di cacao e altri ingredienti idratanti come cera d’api, olio di jojoba, vitamina E e oli essenziali. Il burro di cacao presente nel burrocacao per labbra funge da emolliente, aiutando a mantenere le labbra morbide e idratate. Inoltre, ha un aroma piacevole e leggermente dolce. Possiamo creare in casa il “rossetto” burrocacao uno stick di burrocacao per le nostre labbra in base anche ai nostri gusti e alle nostre esigenze? Il burrocacao è spesso un elemento indispensabile per coloro che tendono ad avere le labbra screpolate e secche, soprattutto nel corso della stagione invernale. Il burrocacao è però molto utile anche nella bella stagione, in quanto con il sole e il mare le labbra hanno bisogno di protezione. Il burrocacao, oltre a trovarlo nei negozi (profumerie, ma anche supermercati, ecc.), potrete crearlo in casa in modo naturale. Il burrocacao può essere molto semplice, ma anche arricchito da un gusto fruttato, una leggera colorazione, nonchè da brillantini, ecc. E’ dunque sempre utile portarlo in borsa e averlo sempre con sè, sia per arricchire il makeup, nel caso in cui vogliate le vostre labbra con un effetto molto semplice, sia per mantenerle idratate e morbide. Come si prepara un burrocacao in casa? Vediamolo insieme.

Come fare il burrocacao in casa

Ricetta per il burrocacao al miele

Ingredienti:

burro di karitè – può essere acquistato presso un’erboristeria

burro di cacao – reperibile in una pasticceria

olio di jojoba

miele

olio essenziale a scelta

contenitore di piccole dimensioni – vi consigliamo di riciclare i vasetti delle creme per il viso in piccolo formato, o i vasetti delle marmellate piccole

Preparazione:

Iniziate la preparazione del burrocacao sciogliendo a bagnomaria il burro di cacao e quello di karitè all’interno nel piccolo contenitore. A questo punto, togliete il tutto dai fornelli, versate all’interno del composto ottenuto il miele. Aggiungete quindi 5 gocce di olio di jojoba, per far sì che il composto non sia eccessivamente solido. Mescolate il tutto, finché non diventa molto denso. Aggiungete, un po’ alla volta, alcune gocce di olio essenziale, in base ai gusti personali. Terminata questa operazione, ponete il vostro burrocacao in frigorifero.

Le proporzioni da considerare per gli ingredienti sono un terzo di burro di karité, un terzo di burro di cacao e un terzo di miele.

Il vostro burrocacao sarà così pronto all’uso. Vogliamo proporvi una seconda “ricetta” per fare del burrocacao in casa.

Ecco una semplice ricetta per fare il burrocacao per le labbra fatto in casa:

Ingredienti:

20 grammi di burro di cacao

10 grammi di olio di cocco

10 grammi di cera d’api

1-2 gocce di olio essenziale (opzionale)

Istruzioni:

In un pentolino a bagnomaria, sciogliere insieme il burro di cacao, l’olio di cocco e la cera d’api finché non si sono completamente fusi. Se si desidera, aggiungere 1-2 gocce di olio essenziale per un aroma personalizzato. Gli oli essenziali di menta, arancia dolce o vaniglia sono alcune opzioni popolari. Versare il composto fuso in un contenitore per burrocacao vuoto o in un barattolo piccolo e pulito. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente fino a quando il composto si solidifica.

Il burrocacao fatto in casa può essere utilizzato esattamente come un burrocacao comprato in negozio e può essere conservato a temperatura ambiente per diverse settimane. Inoltre, la ricetta può essere personalizzata aggiungendo oli essenziali o sostituendo l’olio di cocco con altri oli come l’olio di mandorle dolci o l’olio di jojoba.

Il burrocacao per labbra può essere utilizzato durante tutto l’anno, ma è particolarmente utile durante i mesi invernali quando il freddo e il vento possono causare secchezza e screpolature delle labbra. Il prodotto è generalmente applicato direttamente sulle labbra come un balsamo e può essere utilizzato più volte al giorno a seconda delle esigenze individuali.