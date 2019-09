Idee regalo festa dei nonni: cosa regalare per questa occasione

Oggi vediamo alcune idee regalo per la festa dei nonni. Cosa regalare in questa occasione? In effetti manca pochissimo alla data del 2 ottobre, giorno in cui appunto si festeggiano i nonni. In che modo dunque possiamo farli felici in questo giorno? Basta davvero poco. Infatti i nonni amano i nipoti in maniera incondizionata ma proprio per questo, quando si crea un forte legame, ci può essere la voglia di fare un pensiero in più. Scopriamo quindi quali sono alcune idee regalo per la festa dei nonni.

IDEE REGALO FESTA DEI NONNI: COSA REGALARE IN QUESTA OCCASIONE?

Cosa regalare ai nonni per la loro festa? Ci sono diverse alternative tra cui scegliere. I bambini ad esempio possono fare un bel disegno o un lavoretto, con l’aiuto della mamma e del papà. Si può pensare anche di regalare una cornice con la foto del bambino o della bambina, accompagnata da una bella frase. Non deve di certo mancare un biglietto di auguri.

Tra le idee regalo per la festa dei nonni si può optare anche per una bella piantina, con il fiore che più piace ai nonni. Sicuramente ameranno prendersene cura con amore, proprio perché è stata regalata dai propri nipoti.





Idee regalo perfette sono poi degli oggetti personalizzati. In giro per il web si trovano diversi siti e pagine social di artigiani che creano segnalibri, cornici, quadri, macchinette del caffè, zerbini e via dicendo con delle dolci frasi per i nonni. Sicuramente un regalo personalizzato potrà piacere molto.

Se poi la nonna ama cucinare, ecco che un bel kit per fare i dolci non può di certo mancare. Chi di noi non si è gustato degli ottimi dolci fatti dalla propria nonna? Ecco, allora regalatele qualcosa in modo tale che possa dare libero sfogo alla sua passione per la cucina.

Tra le idee regalo più originali troviamo una bella cena a lume di candela. E’ di certo un regalo che i nonni non si aspettano. A una certa età si tende a chiudersi in casa evitando situazioni di un certo tipo. Bene, regalare ai propri nonni del tempo per stare insieme in maniera diversa può essere davvero un bel pensiero.

L’importante è comunque ricordarsi sempre di fare gli auguri in occasione della festa dei nonni, facendo una telefonata o mandando un messaggio. Per loro sarà già importante questo e basterà a illuminare la loro giornata. Che ne pensate di queste idee regalo per la festa dei nonni?





