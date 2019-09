Festa dei nonni: le frasi più dolci per fare gli auguri speciali

La festa dei nonni cade il giorno 2 ottobre 2019: quali sono le frasi più dolci per fare degli auguri speciali? I nonni sono molto importanti nella vita dei nipoti e delle famiglie in generale. Sono spesso loro a prendersi cura dei bambini, fin da piccoli, amandoli in maniera incondizionata e risultando una risorsa importante per i genitori. Dunque, nella giornata dedicata alla loro festa, è importante fare ricordarsi di fargli gli auguri dedicando loro un dolce pensiero. Non sempre è semplice trovare le parole giuste per fare gli auguri a persone così importanti e quindi ci si può ispirare alle frasi che si trovano sul web, citazioni e parole divertenti.

FESTA DEI NONNI: LE FRASI PIU’ BELLE PER FARE GLI AUGURI

I nonni, nel giorno dedicato alla loro festa, saranno felici di ricevere almeno una telefonata da parte dei loro nipoti. Qualsiasi età si abbia non bisogna mai dimenticarsi di fare gli auguri ai nonni nella giornata a loro dedicata. Ecco di seguito alcune frasi dolci per fare degli auguri speciali ai nonni.

Voi nonni siete dolci come le caramelle che ci regalate, unici come i vizi che ci date.

Una solo festa all’anno è poco per ringraziarvi di avermi sempre fatto sentire così speciale. Vi auguro una magnifica festa dei nonni!

Quando andiamo in qualche luogo affollato, rumoroso o cupo, mi piace tenere la tua mano stretta stretta. È la mano più sicura, più confortante che io conosca. Ti voglio bene nonno.

È grazie a voi se oggi sono una persona migliore. I vostri consigli sono stati preziosi e saranno sempre ben accetti. Buona festa dei nonni!

La nonna… il miele della vita, la luce nelle sere buie, il battito del cuore. E l’essere più speciale che esiste sulla terra. Auguri nonna!

Sei il nonno che ogni nipote vorrebbe avere, sei il migliore amico che ho. Ti adoro nonnino mio.

Grazie per avermi dato sempre… quello che mamma e papà non volevano darmi. Buona festa dei nonni!

Sei stato una parte della mia vita fin da quando riesco a ricordarmi i tuoi occhi sorridenti, le tue mani tese a sostenermi e a guidarmi, le tua braccia veloci per strapparmi da ogni pericolo e cullarmi nel sonno. Ti voglio bene.

Tanti auguri ai miei nonnini che ogni ogni giorno, mentre prendono le pillole per la pressione, dispensano a me e ai miei fratelli pillole d’amore. Buona festa dei nonni!

Grazie per tutte le favole che mi hai raccontato con amore. E quelle più bizzarre inventate apposta per me. Ti voglio bene nonno.

Voi non siete dei semplici nonni, ma dei supermegagantasticiemeravigliosi nonni. Tanti auguri per questa festa dei nonni!

Queste sono alcune delle frasi più belle che abbiamo trovato sul web per fare gli auguri ai nonni. Ricordatevi sempre però che le parole che vengono dal cuore sono le migliori! Buona festa dei nonni!