Halloween 2019 in Italia: idee per viaggi più spaventosi

Sono diversi i posti in Italia in cui è possibile divertirsi durante la festa di Halloween 2019. Solitamente è buona tradizione festeggiare Halloween preparando dei party in casa ma c’è anche chi preferisce prendere parte a feste organizzati all’interno dei locali. Tuttavia la notte del 31 ottobre rappresenta anche l’occasione giusta per visitare luoghi misteriosi, legati a leggere e storie inquietanti. In questi luoghi sarà possibile vivere momenti indimenticabili, tra paura e divertimento. Sicuramente, in questo caso, la scelta dovrà ricadere sui luoghi più paurosi. Vediamo insieme quali posti e mete scegliere in Italia per Halloween 2019.

HALLOWEEN 2019: I POSTI PIÙ PAUROSI IN ITALIA PER UNA FESTA HORROR

I posti più paurosi in Italia per trascorrere un’indimenticabile festa di Halloween 2019, tra sotterrerai e cimiteri, riusciranno a sorprendervi. Questi luoghi sono caratterizzati da un’atmosfera molto inquietante, tra surreale e horror. Sono davvero tanti i posti che rappresentano la location ideale per passare una notte di paura super emozionante. Castelli con storie macabre, catacombe, città abbandonate e sotterranee sono i posti principali per vivere questa esperienza. Sono ben 17 le città sotterranee presenti in Italia e tra queste vi sono Palermo, Bologna, Narni, Siena e Trieste. Anche Orvieto ha la sua città sotterranea, con il Pozzo di San Patrizio, che rappresenta la discesa agli inferi. E i paesi fantasma? Sicuramente un posto perfetto per provare sensazioni di forte paura. Stiamo parlando, ad esempio, di Codera (Lombardia), Valle Piola (Abruzzo), Craco (Basilicata) e Fabbriche di Careggine (Toscana). Queste sono solo alcune delle città abbandonate e mai più ripopolate.

Chi ha seguito la serie tv francese Les Revenants, che parla del ritorno a casa dei morti e dalla trama abbastanza inquietante, non può non raggiungere Capestrano in Abruzzo. Proprio qui sono state girate le scene subacquee nel fiume Tirino. Per festeggiare come si deve Halloween 2019 può essere una buona idea anche fare un salto al Castello di Rocca Calascio in Abruzzo. Si tratta di una rocca abbandonata, caratterizzata dalla presenza di una chiesa solitaria tra le montagne brulle. La sua atmosfera dark dà la possibilità di vivere un’esperienza inquietante indimenticabile. Non possiamo dire no a un giro al cimitero. In particolare, vi consigliamo il Cimitero Monumentale di Milano o quello Acattolico a Roma.

Non vi resta che scegliere il posto che fa più per voi per rendere indimenticabile anche Halloween 2019.