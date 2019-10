Halloween, i giochi da fare in casa con i bambini per una notte da brivido

Manca davvero poco alla festa di Halloween, e oggi vediamo quali sono i giochi da fare in casa con i bambini se si organizza una festa ma anche se si sta in famiglia. Questa festa, fino a qualche anno fa, non faceva parte della tradizione italiana. E’ stata però ormai importata ed è l’occasione giusta per divertirsi in maniera paurosa. Ad amare particolarmente Halloween sono sicuramente i bambini, che possono mascherarsi e truccarsi per una sera. Ma cosa fare se il tempo è brutto e si deve stare in casa? Stesso discorso vale se si decide di organizzare una festa in un ambiente chiuso e mancalo le idee per passare la serata. Ecco dunque alcuni consigli per un Halloween perfetto anche in casa, con mamma e papà oppure insieme agli amici.

HALLOWEEN, I GIOCHI PER BAMBINI DA FARE IN CASA PER DIVERTIRSI

I giochi da fare in casa a Halloween devono essere sicuramente paurosissimi. La scelta delle attività dipende anche dall’età dei bambini. Tra i giochi da fare in casa troviamo qualcosa di soft, come la lettura di storie di paura. Se i bambini sono un po’ più grandicelli, e magari avete organizzato un pigiama party per Halloween, leggere storie di paura prima di andare a letto è un’idea perfetta. Sicuramente la serata sarà da brivido!





Per divertirsi a casa a Halloween ci si può truccare in maniera paurosa, con i colori adatti, realizzando elementi a tema. Dunque si può preparare un angolo dedicato al truccabimbi, che così si diletteranno a farsi questi disegni a vicenda. Se i bimbi sono piccoli, un adulto potrà prendere in mano la situazione e disegnare su di loro ragnetti, pipistrelli, zucche e chi più ne ha più ne metta!

Attività casalinga per Halloween, pur non essendo un vero e proprio gioco, è la preparazione di biscotti a tema Halloween da decorare con l’aiuto di un adulto. La decorazione è molto importate, da fare con la gelatina e i coloranti alimentari. Dunque realizzate dei fantasmi, dei pipistrelli, delle zucche e dei ragni paurosi facendo dei disegni.

Tra i giochi da fare in casa a Halloween troviamo “Acchiappa la mela“, che è molto diffuso tra i bambini americani. In cosa consiste? E’ semplicissimo. Bisogna avere a disposizione una bacinella piena d’acqua e delle mele. I partecipanti, avendo le mani legate dietro alla schiena, devono cercare di recuperare le mele utilizzando solo la bocca. Il divertimento è assicurato!