Halloween, i giochi da fare in gruppo con i bambini: ecco i più belli

Halloween si avvicina e oggi vediamo quali sono i giochi da fare in gruppo con i bambini. Questa festa è arrivata in Italia da qualche anno, e così ci si traveste in maniera paurosa e ci si diverte in famiglia e con gli amici. Se volete fare le cose in grande e organizzare una bella festa con i bambini, ecco che vogliamo darvi alcune idee sui giochi da fare a Halloween se si è in gruppo. Far divertire i bambini è semplice, basta avere un po’ di fantasia e buona volontà. Non dimenticatevi poi di creare un ambiente super pauroso, con tutti gli elementi tipici di questa festa. Stiamo parlando di zucche, ragni, pipistrelli, teschi. Le decorazioni contribuiranno a far divertire i bambini. Anche realizzare un buffet a tema è un’idea fantastica, con biscotti dalle strane forme paurose e con lanterne di zucca a decorare il tavolo. Insomma, lasciatevi ispirare da questa festa. Intanto di seguito vediamo quali sono i giochi di gruppo da fare con i bambini a Halloween.

I GIOCHI DI HALLOWEEN DA FARE IN GRUPPO: LA CACCIA AL TESORO, IL GIOCO DELLA MUMMIA E LA PIGNATTA

A Halloween, oltre a mascherarsi in maniera paurosa, i bambini possono divertirsi insieme organizzando una bella festa. Che sia in uno spazio chiuso o all’aperto, si possono organizzare tanti giochi. Uno di questi è la caccia al tesoro, con tanti bigliettini in rima super paurosi. Questo gioco coinvolge molto i bambini più grandi che saranno presi a trovare il “tesoro” finale.





Tra i giochi paurosi da fare a Halloween troviamo quello della Mummia. In cosa consiste? I bambini dovranno dividersi in due squadre, o anche in due coppie. Tutto dipenderà dal numero di bambini. Con della carta igienica un compagno dovrà essere ricoperto totalmente fino a diventare una mummia. Il gioco è a tempo e alla fine si valuterà il risultato migliore.

Classico gioco da fare a Halloween è quello della pignatta. Ma come organizzarlo? Ovviamente dovrete realizzare una bellissima pignatta a forma di zucca, da riempire con tantissimi dolcetti. Dopodiché i bambini, bendati, dovranno cercare di rompere la pignatta, fatta di cartapesta. E’ un gioco adatto anche ai bambini più piccolini che sicuramente si divertiranno un mondo a veder cadere tutte le caramelle.

Ovviamente ci si può ispirare alla tradizione e fare una bella passeggiata con i bambini che bussano alle case chiedendo: “Dolcetto o scherzetto?“. Sarà davvero divertente e gustoso per loro raccogliere le caramelle di casa in casa in questo modo.