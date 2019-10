Mercatini di Natale a Praga 2019: date e orari di apertura

La magica atmosfera natalizia rivestirà anche Praga con i suoi Mercatini di Natale 2019. Una città tutta da scoprire, dal suo centro mediale alle quartiere duecentesco Malà Strana. Sono davvero tanti altri i luoghi che i visitatori possono ammirare durante la loro vacanza nella Capitale della Repubblica Ceca. Tra questi vi sono la chiesa di San Nicola e il mulino del Gran Mestro. Ma ad attirare l’attenzione, dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, sono i Mercatini di Natale a Praga. Vediamo insieme quali sono le loro caratteristiche.

MERCATINI DI NATALE A PRAGA: QUANDO E DOVE VISITARE I FAMOSI MERCATINI

Come abbiamo già visto, sono tante le città europee che, ogni anno, offrono ai visitatori la possibilità di immergersi nell’atmosfera natalizia con i loro Mercatini di Natale. Anche Praga non può mancare nella lista dei mercatini di Natale più belli d’Europa.

Nella Capitale della Repubblica Ceca sono tanti i mercatini che ogni anno vengono organizzati e i più famosi si trovano nella piazza Venceslao e nella piazza della Città Vecchia. Altri vengono organizzati nell’Havelské tržiště, nel Náměstí Republiky, nel Náměstí Míru e nell’area espositiva della Charity Advent Market. In diverse zone della città, inoltre, vengono piazzate delle vasche piene di carpe vive, in occasione della consueta “carpa natalizia”, venduta nelle strade durante la settimana che precede il Natale. Precisamente a Praga troviamo i Mercatini di Natale a Old Town Square, i Mercatini di Natale a Wenceslas Square, lo Czech Christmas Market a Republiky Square, i Mercatini di Natale Peace Square, i Mercatini di Natale in Tyl’s Square, i Mercatini di Natale Lemarket e l’Old Czech Nicolaus’ Market.

MERCATINI DI NATALE PRAGA 2019 DOVE SONO E ORARI

Mercatini di Natale a Old Town Square , con gli stand aperti dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Mentre gli stand enogastronomici aprono le loro porte dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Mercatini di Natale a Wenceslas Square hanno gli stand aperti dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Gli stand enogastronomici sono aperti fino alle ore 24.00.

Czech Christmas Market a Republiky Square apre le sue porte dal 30 novembre 2019 al 29 dicembre 2019.

Mercatini di Natale Peace Square (piazza Mìru) sono previsti dal 20 novembre2019 al 24 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Mercatini di Natale in Tyl's Square sono aperti dal 26 novembre2019 al 24 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Mercatini di Natale Lemarket sono aperti dal 14 e 15 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

sono aperti dal 14 e 15 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Old Czech Nicolaus’ Market, Cortile di Toulec, centro ecologico, Kubatova 32/1 è aperto il 30 novembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 16.30.