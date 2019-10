Mercatini di Natale a Gubbio 2019: c’è anche l’Albero più grande del mondo. Date e programma completo

Come altre città, anche Gubbio ospita i Mercatini di Natale 2019. La città si trova sulle pendici del Monte Ingino, a Perugia, e qui dal 1981 un team di volontari organizza l’Albero di Natale, entrato nel Guinness dei primati nell’anno 1991. La sagoma di questo gigantesco albero, realizzato proprio in occasione della festività, viene creata con più di 800 corpi illuminati, i quali hanno il compito di disegnare un effetto cromatico unico e spettacolare. E non solo, come vi abbiamo già indicato, Gubbio ospita anche i Mercatini di Natale nel suo centro storico. Vediamo insieme i dettagli di questi eventi speciali.

MERCATINI DI NATALE A GUBBIO: TUTTE LE ATTRAZIONI PRESENTI NELLA CITTÀ NEL PERIODO NATALIZIO

In Italia sono diverse le città che, ogni anno, ospitano i Mercatini di Natale e tra queste vi è anche Gubbio. In stile tirolese e nella Piazza 40 Martiri, i vari stand e le bancarelle propongono idee regalo, prodotti agroalimentari e delizie di cioccolato. In particolare, i visitatori possono prendere parte all’evento dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle oubbio re 20.00.

Oltre i Mercatini di Natale, a rendere magica la città, nel periodo natalizio, è anche il gigantesco Albero di Natale realizzato sulle pendici del Monte Ingino, alle spalle della parte medievale. È composto da una grande stella, caratterizzata dalla presenza di ben 200 luci e con una superficie di 1000 mq. L’Albero di Natale di Gubbio, il più grande del mondo, viene acceso, come ogni anno, il giorno della vigilia dell’Immacolata, ovvero il 7 dicembre 2019, durante una manifestazione pubblica e attraverso una cerimonia. Rimane acceso per l’intero periodo natalizio, fino al 12 gennaio 2020. Di grande importante per la città è anche la manifestazione Gubbio è Natale, che vede protagonisti i presepi.

Qui i visitatori, infatti, possono ammirare i presepi eugubini, nella Casa di Babbo Natale. Non solo, è anche possibile visitare l’esposizione d’arte dei presepi di Giuseppe Filippetti all’interno dei locali della Società Operaia, in via Gabrielli. Precisamente i giorni selezionati per “Gubbio è Natale” sono: 23, 24 e 30 novemnbre 2019 – 1, 7, 8, 14, 15 dicembre 2019- dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Nel quartiere di San Martino troviamo un presepe caratterizzato da un affascinante percorso naturale con più di 120 personaggi, mentre nel quartiere di San Pietro vediamo l’emozionante e il tradizionale Presepe Vivente. Infine, nella città di Gubbio a Natale è possibile immergersi nell’atmosfera festiva con la Slitta di Babbo Natale, ideale per grandi e piccoli, e il Trenino Gubbio Express Christmas.

In Piazza 40 Martiri, dove troviamo proprio i Mercatini di Natale di Gubbio, viene allestita, invece, la Ruota Panoramica, che permette di vedere dall’alto la città e l’Albero. Inoltre, nel centro storico viene preparato il Laghetto ghiacciato, ovvero una pista di pattinaggio sul ghiaccio e nel Palazzo dei Consoli vi è la Casa di Babbo Natale. Insomma gli eventi previsti nel periodo di Natale a Gubbio sono davvero tanti e uno più bello dell’altro.